防疫新台灣模式！校園停課標準將放寬 下周定案

Omicron病毒來勢洶洶，府院喊出防疫新台灣模式。疫情燒進校園，全台已有128校停課。指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，大規模停課會影響小孩的受教權，指揮中心將與教育部檢討停課標準，下周定案。

此外，為鼓勵65歲以上長者積極接種疫苗，可獲500元以下衛教品，原訂至4月10日截止。陳時中宣布，500元獎勵制度將會再延續實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日請衛生福利部部長陳時中進行「疫情多點爆發，職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」專案報告。陳時中在會前接受媒體訪問表示，停課規定是否太嚴格，相關規定可討論。

因應疫情，現行校園情停課標準為，高中以下一校二班以上有師生確診，即全校停課；大專院校有二名以上師生確診，亦全校停課。

民進黨立委賴惠員質詢表示，校園防疫與停課標準是否滾動式檢討。對此，陳時中回應，當然需要檢討，因Omicron變異株傳播速度快，輕症者較多，若採用原來的標準積極停課，未來對社會穩定度不見得是好事。

陳時中並說，採用以前圍堵方式的需要性已大幅降低，應朝向匡列範圍縮小，並盡快使用快篩來確定需要居家隔離的範圍。他表示，會儘速與教育部討論檢討停課標準，預計下周指揮中心會議會定案。