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合庫金董座看房市 三因素讓台灣房價回不去了

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

房價回不去了。展望房市景氣，中央銀行理事、合庫金控董座雷仲達今（7）日分析，缺工缺料問題為全球現象，要建商不轉嫁給客戶很困難，且大廠去中南部設廠，提升房市剛性需求，加上建材成本上升，令部分建商申請建照後卻暫不興建，致房市供給變少，即使中央銀行升息，這三大因素都讓房價短期內易漲難跌。

合庫銀今天舉行「信託2.0」雙引擎記者會，雷仲達會後受訪時提到他對今年房市的看法。雷仲達說，台灣經濟持續成長、購屋剛性需求仍在，且缺工缺料的問題為全球現象，使營建成本上漲，「要它不轉嫁給客戶也滿困難的，想透過政策把房價壓下來，恐怕不是那麼容易。」

央行3月意外升息1碼，身為央行理事的雷仲達說，會中確實有不同聲音，有人認為升半碼、有人認為升1碼 ，理事們最關切通膨問題，最後決定升1碼的理事較多。至於之後是否持續跟著美國升息，雷仲達認為「當然有機會」，台灣利率要跟著國際走，全球都在升，台灣也會有升息壓力，否則利差變得太大，對匯率會有影響。

面對全球升息環境，雷仲達不忘提醒年輕購屋族群要有心理準備，央行未來可能持續升息，在貸款時要考慮未來利息負擔可能加重，「央行這次調了1碼，未來還有幾次升息機會，美國升息可能會調到1.5個百分點、約6碼幅度，台灣或許不會那麼多，但還是會比現在高，貸款時要把這個因素考慮進去。」

財經部會採取一連串打炒房措施，央行也在3月升息1碼，雷仲達認為，房價恐怕還是難以回跌，主要原因除營建成本上漲的轉嫁效應外，大廠去中南部設廠，新的就業人口需要房子、為剛性需求，另外，有些建商考量成本因素，申請到建照卻暫時不蓋，房市供給變少，也會影響房價。

雷仲達說，對於房價，政府不可能「下一個猛藥，把它給打趴了」， 誰也不願意看到這樣的情況，只希望房價溫和上漲、漲幅不要太猛。

雷仲達表示，政府考慮到年輕人購屋有壓力，不希望漲太快、造成太大負擔，銀行會盡量配合，如果是自住、首購族，利率會比較優惠，但房子多、屬投機或投資就不鼓勵，所以兩、三房以上貸款成數會降低、利率也會拉高。至於房貸利率升到多少，對房市會有較顯著的影響，雷仲達回應「很難說」，利率是一個成本，購屋除考慮資金成本，還有需求問題，購屋者有需求，並不會因為成本稍微增加就不去購屋。

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