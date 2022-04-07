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育世博出席AACR年會 公布T細胞新藥臨床前數據

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

細胞治療公司育世博今（7）日宣佈，公司將於4月8日至13日在美國紐奧良以線下與線上同時舉行的2022年美國癌症研究協會（AACR）年會，以海報形式展示其異體gamma delta T細胞新藥ACE1831的臨床前數據。

育世博表示，AACR年會是全球癌症相關研究界的焦點，科學家、臨床醫生、生技製藥研發及其他專業人員、病友團體等等齊聚一堂，分享癌症科學和醫學的全球最新進展，全面展現了來自世界各地機構癌症研究領域最新的工作進展成果。

育世博此次發表的海報成果，標題為「ACE 1831: 靶向CD20的gamma delta T 異體細胞新藥，用於治療非何杰金式淋巴瘤」。根據研究結果顯示，ACE1831作為一種異體細胞藥品，在臨床前研究對B細胞淋巴瘤展現效力，在小鼠模型中驗證無顯著毒性反應、卓越的抗癌活性及有效延長存活率。

在製程過程具一致性、可製造性且可規模化，相較自體細胞治療較具成本效益；在細胞活性方面，具可凍存的特性，且能展現其較低的安全性風險，在與單株抗體Obinutuzumab合併使用時，也展現加乘的毒殺癌細胞的效價(potency)。

育世博創立於2017年，總部位於美國舊金山灣區，在台北設有分部，是一家研發新世代癌症細胞免疫療法的公司，核心技術是執行長蕭世嘉發明的「抗體-細胞連結技術（ACC）」，並以這項技術發展一系列細胞免疫藥物，為國內少數異體細胞治療技術開發公司。

育世博說明，ACE1831為標定靶向CD20之現成型(off-the-shelf)異體gamma delta T細胞治療研究新藥，用於治療CD20表現陽性的血液腫瘤。應用其特有ACC（Antibody-Cell Conjugation）技術平台，即「抗體-細胞連結技術」，將CD20抗體連結於獨家開發的現成、有治療潛力的gamma delta T細胞上，提高辨識腫瘤專一性，增強毒殺腫瘤能力。

癌症 世博

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