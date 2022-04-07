因應氣候變遷 救急抗旱海淡廠可免辦環評

環保署精進環評制度，今（7）日預告修正「開發行為應實施環評細目及範圍認定標準」，共六大重點。其中，基於氣候變遷威脅，針對海水淡化廠的興建或擴增，屬臨時救急的抗旱，經目的事業主管機關同意可免實施環評。

開發行為是否應該實施環評，環保署訂有一套認定標準，隨著法令變化及實務所需，環保署今日預告新版認定標準，包含六大重點，預告期為60日，各界仍可提供意見。

首先是針對緊急抗旱所須的海淡廠興建或擴建，可免辦環評。環保署表示，氣候變遷影響下，枯旱頻率有漸增趨勢，而海淡廠有不受降雨影響的優點，未來面對極端枯旱可即時因應，因此針對臨時救急的海淡廠，將可免辦環評。

在原版的認定標準中，原先就針對救急抗旱所須的抽水、引水工程，可免辦環評，此次將海淡廠也納入。

第二，針對維持船隻安全進出及港埠正常營運進行維護浚挖，也可免實施環評規定。

第三則是加嚴風機與最近建築物應實施環評的距離，從原本250公尺以下，加嚴至500公尺以下有建築物，就應實施環評。

第四，修正工商綜合區或大型購物中心，以及展覽會、博覽會或展示會場的認定標準，皆改以整體開發面積來認定，達十公頃以上須辦理環評。

第五是修正纜車應實施環評規定，比照道路開發；第六是增訂《太空發展法》所設置的國家發射場域，面積達十公頃以上，也須實施環評。