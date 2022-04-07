歐美需求旺 安勤訂單能見度看到年底

工業電腦安勤（3479）今（7）日舉辦法說會，總經理張嘉哲表示，公司聚焦產業在智慧醫療、智慧製造，智慧交通與零售、娛樂，今年訂單能見度已經直達到年底，「跟過去比起來，能見度是比較高」業績力拼雙位數成長。

張嘉哲表示，在疫情壓抑工業電腦產業長達兩年之後，隨著各國持續解封，今年開始隨著各國政府決定與病毒共存下，看到比較樂觀的態勢，訂單也跟著發酵，安勤各產品線的接單皆大幅成長。

法人則相當關注安勤美國投票機與驗票機業務，安勤科技董事長劉琍綺表示，因應美國期中選舉，今年進入新一波的出貨循環，首季已出貨3千台，年底前還會要出貨超過8千台，「客戶希望我們盡快出貨 」。

對於今年毛利率展望，張嘉哲指出，現在長短料供貨仍緊俏，缺料還是為成熟製程的IC為主，安勤目標毛利率平穩向上，希望回到25%。

安勤搶進高速運算HPC市場效益顯現，歐洲醫療伺服器目前已進入試量產階段，明年開始量產，數量估計可達700百到1千台水準。

以該公司去年各區域營收比重中，美洲49%、歐洲21%、亞洲20%，台灣為8%、其他2%。