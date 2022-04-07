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加入家戶能源轉型 「1% 能源行動家」逾萬戶參與

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

聯齊科技NextDrive 今（7）日宣布，攜手台灣電力公司推出家庭能源管理服務「1% 能源行動家」，於 3 月 31 日正式報名截止。全台各縣市社區、家戶熱烈參與，兩個月即吸引近1.2萬位住戶報名，超過起初設立的萬戶門檻。

聯齊執行長顏哲淵表示，「1% 能源行動家」倡議中，可以看見台灣大眾對於能源議題的重視，聯齊過去在日本以「家庭能源管理系統」深耕將近七年的時間，相信聯齊在海外磨練的技術與經驗，不會讓台灣的鄉親們失望。

聯齊表示，報名 「1% 能源行動家」的住戶，通過台電審核智慧電表安裝資格、與聯齊完成通訊設備安裝後，即可體驗「LINE 用電小管家」家庭能源管理服務。因應能源轉型趨勢，未來聯齊將推出可整合智慧家電、小型儲能系統與電動車充電樁的家庭能源管理系統，成為台灣家戶能源轉型的 1% 先驅者角色。

聯齊預計9月底前，協助符合資格的住戶完成五步驟的審核與安裝流程。包括步驟一：由台電審核是否智慧電表條件是否滿足。步驟二：聯齊場域通訊審核，通過台電審核的住戶，聯齊將會派遣工程師至全台社區、住宅，以評估安裝可行性，並開始規劃安裝設備清單。

步驟三：因應不同場域安裝需求，聯齊會在公共區域安裝通訊設備。如是社區型住宅，則會與社區管委會取得安裝同意。如是個人住宅，則會與住戶簽署安裝同意書。步驟四：電表所有人透過活動網站上傳「電費帳單照片、身分證照片」等資料，聯齊將提供給台灣電力公司確認後即可安裝。最後一步，台電確認電表所有人與申請地址相符後，聯齊將會寄送電表金鑰到民眾報名信箱中，依照信件複製金鑰，即可綁定電表，開始體驗。

台電 智慧家電 身分證

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