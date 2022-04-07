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政府打炒房決心明顯 專家：3因素房價難鬆動

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

行政院會今（7）日通過「平均地權條例」修正草案，將函請立法院審議，本次修法五大重點包含「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」，其中重罰炒作行為最高可處5,000萬元罰金，政府用重罰宣示打炒房的決心。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，對炒作行為來說，提高罰金確實有恫嚇效果，加上檢舉制度，看似萬無一失，卻同時考驗內政部與地方政府的人力與勾稽能力，一旦拿捏不好，恐有失官箴。

另，避免私法人交易住宅立意雖佳，卻同時可能產生負面效應，例如公司因稅務或財務考量得購置宿舍、招待所等個案，不可不慎。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，這次主要針對預售市場大舉修法，原因在於過去二年預售市場受惠資金潮，價格膨脹快又急，吸引投資客趁勢賺取價差，整體房價受到拉抬，讓預售市場成為打炒房的主力目標之一，今年再加上央行升息，預期今年第二季的交易量將逐步放緩，不過在全球缺工、缺料，以及營建成本上揚的前提下，房價也難以大幅鬆動。

炒房 房價

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