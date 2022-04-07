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預售屋禁換約「雙北以外賣壓大」 長期有助房市降溫

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

行政院會今天通過「平均地權條例」修正草案，包含「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」，其中重罰炒作行為最高可處5000萬元罰金。

房仲業者表示，去年雙北以外預售市場銷售熱絡，但目前已出現投資客轉手現象，一旦預售屋禁止換約正式上路，長期來看，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價也較不易出現大起大落現象。

信義房屋曾敬德表示，一旦預售屋禁止換約上路，短期內會先看到不想交屋的投資客「少賺求出場」，不過等到政策上路後，這些換約的供給又會消失，長期來講，短炒投資客離開預售產品，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價也較不易出現大起大落現象。

去年雙北以外市場銷售狀況熱絡，信義房屋統計去年實價揭露，人口與市場規模最大的新北市，一年預售揭露約1.64萬件，不過桃園市一年揭露1.99萬件，台中市揭露1.68萬件，雙雙超過新北市，以其持續攀升的房價來看，裡面也存有部分投資、非自用需求，部份熱銷案已出現轉手潮現象。

住商不動產資深經理徐佳馨認為，政府用重罰宣示打炒房決心，提高罰金確實有恫嚇效果，卻也考驗內政部與地方政府的人力與稽核能力，另避免私法人交易住宅立意雖佳，卻同時可能產生負面效應，例如公司因稅務或財務考量得購置宿舍、招待所等個案，不可不慎。

大家房屋副理郎美囡表示，過去二年預售市場受惠資金潮，價格急漲，吸引投資客趁勢賺價差，讓預售市場成為打炒房的主力目標，但今年還遇上央行升息，預期第二季的交易量將逐步放緩，不過在全球缺工、缺料，及營建成本上揚的前提下，短期內房價也難以大幅鬆動。

房價 炒房

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