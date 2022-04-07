財政部舉行金擘獎頒獎 首度移師高雄

財政部今（7）日舉行「第19屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，首度移師高雄舉辦，行政院秘書長李孟諺及財政部長蘇建榮親臨會場頒獎，除向辛苦的評選委員致意，並肯定獲獎團隊對公共建設貢獻，期勉得獎團隊精益求精，持續提供優質公共建設服務

李孟諺表示，公共建設是經濟成長的火車頭，需要政府與民間共同努力。去年行政院成立「促進民間參與公共建設推動小組」，以政策引導方式鼓勵各部會採促參推動重點公共建設並擴大案源，財政部也啟動修法納入新興的綠能建設、數位建設及有償取得公共服務機制，促參推動環境將會更完備，投資台灣公共建設的機會越來越多。

蘇建榮則表示，此次金擘獎首次移師高雄舉行，除了要恭喜高雄在地團隊獲獎外，特別鼓勵與期待南部地區的優質促參案件積極參與。

此外，嘉義以南的促參案件（含中央及地方政府主辦機關）民間投資金額占全台投資總額的比率，正在逐年提高，投資機會幾乎達二分之一，且2022年全國有128件促參案將要招商，金額達新台幣2,128億元，可見後疫情時代各主辦機關皆已摩拳擦掌要努力招商，歡迎各界踴躍參與投資。

財政部表示，本屆金擘獎共21件脫穎而出獲獎，包括民間團隊獎12件及政府團隊獎9件。頒獎典禮特別安排民間團隊特優獎得主祺峰休閒事業有限公司、優等獎得主全聯善美的團隊，以及政府團隊優等獎得主高雄市政府衛生局分享辦理歷程、心得及經驗交流，讓更多公共建設主辦機關或民間團隊從中學習，複製成功經驗。

近年雖面臨嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊，但各界對金擘獎之重視仍未受影響，頒獎典禮當天約300人共襄盛舉，熱鬧非凡。本屆金擘獎相關資訊請至財政部民間參與公共建設資訊系統（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx）金擘獎專區查閱。