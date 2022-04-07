最高補助7萬元 能源局燃料電池發電系統設置補助開跑

經濟部能源局「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」，自今年4月1日起至4月30日止，受理申請燃料電池發電系統設置補助。每案補助裝置容量為1至500 kW，每kW最高補助7萬元，包含燃料電池發電系統新品、周邊設備及3,000小時運轉燃料費等安裝設置費用，最高補助金額以總設置費用五成為限。

能源局表示，目前國內燃料電池供應鏈已具相當量能，本補助措施設置燃料電池發電系統於進行連續72小時試運轉、通過第三方機構現場查驗後，續進行發電系統連續3,000小時或累積達3,500小時以上之長時間運轉，以驗證發電系統之耐久性、可靠度及發電性能，協助朝商業化應用發展，並提供分散式電力來源。

本補助對象為依我國法令設立登記或立案之法人、公私立醫療機構及學校，採書面申請，歡迎符合申請資格者，於4月30日前，檢具計畫申請書及相關證明等文件，親送或以掛號郵件向能源局提出申請。詳細申請資訊請見能源局網站，歡迎民眾點閱下載

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