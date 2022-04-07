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國安法初審 經濟間諜罪最重可關12年、1億元罰金

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
立法院內政委員會今（7）日完成《國家安全法》審查，新增「經濟間諜罪」，及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，違者最高可處12年有期徒刑，得併科最高1億元罰金。聯合報系資料照
立法院內政委員會今（7）日完成《國家安全法》審查，新增「經濟間諜罪」，及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，違者最高可處12年有期徒刑，得併科最高1億元罰金。聯合報系資料照

立法院內政委員會今（7）日完成《國家安全法》審查，新增「經濟間諜罪」，及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，違者最高可處12年有期徒刑，得併科最高1億元罰金，且未遂犯也可罰。

為防堵中國大陸竊取、挖角我國關鍵技術或人才，內政委員會民進黨籍召委張宏陸今日召開委員會，第二度併案審查國家安全法部分條文修正草案，並以行政院版本條文為基礎完成審查。

國安法草案規定，新增「經濟間諜罪」，規定「任何人」不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力或「其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人」，來侵害「國家核心關鍵技術營業秘密」。

草案也新增「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，規定「任何人」不得意圖在外國、陸港澳使用「國家核心關鍵技術之營業秘密」，而為侵害「國家核心關鍵技術營業秘密」之行為，以維護國家安全與產業競爭力。

為避免「國家核心關鍵技術之營業秘密」偵查時二次外洩，本次修正也讓檢察官偵辦此類案件時可以適用《營業秘密法》的偵查保密令規定，且規定法院得設立專業法庭或指定專人辦理。

關於罰則，經濟間諜罪，違者可處五至12年有期徒刑、得併科500萬至1億元罰金；營業秘密之域外使用罪，違者可處三至十年有期徒刑、得併科500萬至5,000萬元罰金。上述兩罪未遂犯也可罰之。

草案也明定罰金上限得視不法利益彈性調整，如犯罪行為人所得利益超過最高罰金時，得在所得利益二至十倍範圍內加重，不過法人已盡力防止犯罪行為發生者不在此限。

在完成條文審查後，張宏陸最後宣讀決議國安法審查完竣，提交立法院會處理，不過因部分條文仍有保留，送院會前仍須交黨團協商。

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