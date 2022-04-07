電價蠢蠢欲動 國民黨團：民生凍漲、產業回歸市場機制

因俄烏戰爭與民進黨政府能源政策影響，國際電價蠢蠢欲動，傳出6月將配合夏季電價政策一併調漲。立法院國民黨團今天呼籲，國內約20%民生用電戶，扣除用電大戶與豪宅用戶，應維持凍漲；至於80%產業用電戶，電費則回歸市場機制。

對於經濟部長王美花近日宣稱台灣電價太便宜，國民黨團總召曾銘宗認為，這就是經濟部正在測風向，很快就會漲電價；但電價是否合理，攸關2300萬民眾用電基本權益，也涉及到國內產業發展，產業用電應盡量反映到產業相關成本。

曾銘宗表示，民進黨政府非核家園政策將導致未來電價大幅上漲，假設燃氣、燃煤、核能與再生能源目前價格不變，現在平均每度發電成本是2.01元，2025廢掉核能後不同發電占比，每度電發電成本是2.44元，也就是電價會成長21.4%。

曾銘宗說，之後還有2030減少甲烷排放30%，到時候天然氣價格會飆漲，但到時我國發電來源中天然氣發電占比已到50%，負擔擴大可以想像，這是能源政策的錯誤。曾也提到，電價上漲已是進行式，德國今年3月份電價已經飆漲了86%。

曾銘宗也提到，對錯誤能源政策，造成全民付出慘痛代價，民進黨政府應該負起政治責任。

國民黨團上午舉辦「王美花：電費太便宜 暗示六月漲電價？」記者會，國民黨團副書記長謝衣鳳指出，台電今年1、2月業績稅前虧損105億元，預估全年虧損630億元。

謝衣鳳說，台電當前資產淨值3437億元，若打掉核四呆帳的帳面價值2825億元，資產淨值只剩612億元，這也就是說，若預期台電今年全年虧損是630億元，代表今年台電就會面臨破產，電價調漲勢在必行。

國民黨立委賴士葆也說，民進黨政府2025非核家園錯誤能源政策，把所有核電打掉綠能卻跟上不來，只能不斷的增加燃氣與燃煤發電，光今年度燃氣與燃煤成本各提高25%與22%，造成台電現在賣愈多虧愈多。

賴士葆認為，台灣苦人、窮人多，六成勞工平均月薪4萬元以下，萬物都漲，現在又傳6月份電價配合夏季電價也要漲，這些人恐難負擔，質疑政府說出口暢旺、企業賺錢，為什麼他們用電要窮苦老百姓負擔，劫貧濟富。

賴士葆呼籲，未來電價對約20%民生用電戶，在扣除用電大戶與像帝寶等豪宅戶後，應該要繼續凍漲；此外的80%產業用電戶，電價則回歸市場機制。