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全球最低稅負制推遲一年闖關失利 下月再戰

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

歐盟全球最低稅負制（第二支柱）推遲一年草案再次闖關失利。波蘭（Poland）投下反對票，4月5日的歐盟財長會議未能如期簽署草案，預計下個月會議將再次討論。

歐盟於2021年12月在OECD發布最低稅負制的法令架構（Model Rules）後，公布了歐盟的第二支柱（全球最低稅負制）指令草案。而後，擔任歐盟理事會主席國的法國財長Bruno Le Maire在2022年3月12日提出一個「妥協」版指令修正草案，建議延後歐盟整體實施時間以取得各國支持。但3月15日歐盟財長們開會決議時，愛沙尼亞（Estonia）、馬耳他（Malta）、波蘭（Poland）和瑞典（Sweden）等四國提出保留意見。經過幾周來的溝通協調，法國財長原本寄望於4月5日歐盟財長會議（ECOFIN）時，該指令草案能獲得歐盟27國一致支持，但波蘭仍持保留意見。

波蘭堅持在保證實施第一支柱（所得分配稅制）的前提下，才接受在歐盟實施第二支柱（全球最低稅負制）。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇表示，牽涉到各國稅源的分配，需要協調各國不同立場，歐盟沒辦法在短期內簽署最低稅負制法令也是可以預期的結果。法國在歐盟理事會的主席任期即將屆滿，法國財長能否來得及在任期內完成此一重要的使命，各界將繼續觀察。

曾博昇指出，盡管G20及包容性架構的137國都承諾支持全球最低稅負制，但從歐盟推行全球最低稅負制的挑戰來看，這個預計將大幅改變國際租稅規則的制度並不那麼容易可以在2023年開始全球一致推行。只是，這個制度仍勢必在2023年後的某個時點於全球啟動，台資企業仍然必須注意全球立法進程，妥善規劃準備。

歐盟 波蘭 法國

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