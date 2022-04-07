1月底再生能源裝置容量達11.7GW 連六年呈雙位數成長

主計總處國情統計通報顯示，2022年1月底我國再生能源裝置容量達11.7GW，年增21.8%。

主計總處指出，依據經濟部能源局統計，2016年底我國再生能源裝置容量尚不及5GW，但在政府積極推動再生能源政策下，2017年起均呈雙位數成長，2021年底已達11.6GW，今年1月底為11.7GW，較去年同月底續增21.8%，主因太陽光電增加 2GW（或增33.7%）所致。也使得再生能源占總發電裝置容量比重亦從2016年底的9.5%升至2022年1月底的19.7%。

主計總處指出，在各種再生能源類別中，以太陽光電總裝置容量占大宗，今年1月底為7.8GW，因成長幅度高於整體再生能源總裝置容量，以致其占比提高至66.9%，較去年同月底增5.9個百分點。

慣常水力2.1GW居次，占整體再生能源總裝置容量17.9%，但較去年同月底減3.9個百分點。風力（包括陸域與離岸）1.1GW，占 9.1%，減0.7個百分點。

就發電主體別觀察，主計總處指出，今年1月底太陽光電近九成屬自用發電設備，主因政策獎勵全民參與設置所致。慣常水力則有九成八來自台電。風力以民營電廠為主，占61.2%，台電則占38.2%。併計後，自用發電設備總裝置容量占整體再生能源比率為64.2%，遠高於台電的23.4%及民營電廠的12.4%。