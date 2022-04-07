就業強勁復甦 美國與新興市場股債資產同步吸金

俄烏情勢詭譎多變，所幸美國三月就業市場維持強健復甦，美國將釋出史上最大規模的戰略原油儲備，中國擬同意美方監管機構全面獲取在美上市中國公司審計報告，有助化解中概股在美被強制下市的風險，總計全球股市上漲0.41%、新興股市上漲2.88%。根據彭博資訊統計，整體股票型ETF近一週資金淨流入224億美元，主要流入美國股市104億美元，全球、新興市場、中國、亞太及拉美股市亦分別有57億、39億、9.6億、9億及0.9億美元資金淨流入，資金主要流出歐洲股市7.3億美元。

富蘭克林證券投顧分析，進入四月份，除了俄烏情勢、景氣動能和主要央行政策動向之外，將於四月中旬開跑的第一季企業財報和財測展望將主導盤勢。根據Factset預估，史坦普500企業第一季獲利預估成長4.7%、較去年12月底預估值5.7%下修，其中以能源、工業和原物料類股獲利增幅較為突出，第一季整體營收預估仍有10.7%成長率，若實際財報或財測展望有優於預期表現，有望延續股市反彈，惟聯準會政策緊縮速度仍會影響股市資金動能。建議投資人採取多元分散配置掌握輪動機會，核心部位首選美國價值平衡型基金，股市部位首選科技和基礎建設產業型基金，積極者可搭配操作天然資源和黃金產業型基金。另一方面，相較於過去的聯準會升息循環，目前新興市場具備較低的通膨水準和較佳的經常帳狀況，再加上許多新興國家已積極升息來對抗通膨，預期新興市場這次將能經受住美國緊縮政策的影響，而面臨中國疫情再起的挑戰，市場預期中國政府有望採取寬鬆政策來提振經濟，建議投資人亦可留意新興亞洲股票型基金的投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，預期二年/十年公債殖利率曲線將在今年出現倒掛，雖然歷史經驗顯示衰退風險，但現今長債殖利率乃因聯準會持有大量公債而扭曲，然而這也反映全球市場將面臨聯準會在較緊縮政策下要使經濟能夠軟著陸的困難度。面對經濟前景的高度不確定性及政策風險升溫，更突顯靈活多元資產佈局的重要性，現階段偏好短存續期資產，仍偏好風險性資產、看好股優於債，但看法相對審慎。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，受俄烏戰爭影響，全球經濟成長動能將放緩，其中美國經濟表現將比歐洲或其他區域強勁，廣泛的商品價格上漲、供應鏈瓶頸和傳導至實質薪資將進一步加劇通膨壓力，通膨要回到2%正常水準需要更長一段時間，基金95%持股都有防護通膨上揚的機制，預期基金股利率將維持5%水準且每年股利成長率可達5%。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，數位化轉型處於剛起步階段，存在巨大潛力及機遇，元宇宙是數位轉型的終極應用之一，與我們關注的許多子主題相關，我們正在密切追蹤更多的私人企業，這些公司都在尋求建立元宇宙的關鍵元素，橫跨硬體、區塊鏈、金融科技、社交、遊戲、身分、AI及雲端運算技術。我們認為元宇宙預示著數兆美元的數位轉型機會。