松湖、核二、中火遇地方卡關 王美花：盼中央地方攜手

經濟部長王美花今（6）日接受網路節目訪問時談到，無論是台北市松湖變電所、新北核電廠乾式貯存設施及台中電廠燃氣機組都遇上地方政府反對，強調電力、減碳基「這些都是台灣的問題，也是國家的問題」，雖大家意見不同，呼籲地方跟中央可以更緊密來合作一起做下去。

王美花今日接受Yahoo TV「齊有此理」訪問，會中談到303大停電原因。她再強調，停電當天早上並不缺電，而是因興達電廠台電基層人員操作疏失，影響到南部電網並造成全台大停電。

對於外界頻頻要求她下台負責，王美花說「關關難過關關要過」，自己第一時間便有向行政院長蘇貞昌表示願意負擔政治責任。但院長認為現在台電還有很多事情要做，如果一線操作錯誤就要下台，「再多的部長、次長也不夠用」，而是應該一起做改善。

主持人王時齊提問，目前台電董事長由經濟部次長曾文生暫代，外界質疑曾文生並非台電培育出來的領導者，會部會有領導力問題。王美花說，曾文生接任次長就督導國營事業，對於各項業務相當熟悉。

緊接談到各地區用電問題，王美花說，台北沒有電廠，用電須仰賴電網輸入，然而台北東區所仰賴的汐止超高壓變電所容量已滿，但從23年前就開始規劃的松湖變電所卻無法興建，連帶不僅影響到台北市發展，更讓近期通過的捷運汐東線無電可用。

她說，目前北市還是希望台電可以持續召開地方說明會，王美花希望北市府可以跟中央一起合作，讓程序可以完備，盡速完成興建。

而談到過去與地方政府，王美花也提到，台中電廠「以氣換煤」工程因台中市府反對而在都市設計審議卡關15個月，以及新北市府不願意核發核二廠乾式貯存設施的逕流廢水排放證照，而讓一號機必須提早退役。

王美花最後呼籲，大家關心的基礎建設、電力、減碳問題都是台灣及國家的問題，很多都必須地方政府合作，認為大家應該是一起攜手把事情做好，「有意見罵歸罵，還是可以大家一起合作把它做下去」。