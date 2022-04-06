快訊

殺300平民「布查屠夫」曝光 俄指揮官戰前上教堂祈禱

不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

松湖、核二、中火遇地方卡關 王美花：盼中央地方攜手

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
王美花今（6）日接受網路節目訪問時談到，無論是台北市松湖變電所、新北核電廠乾式貯存設施及台中電廠燃氣機組都遇上地方政府反對，強調電力、減碳基「這些都是台灣的問題，也是國家的問題」，雖大家意見不同，呼籲地方跟中央可以更緊密來合作一起做下去。截取自Yahoo TV
王美花今（6）日接受網路節目訪問時談到，無論是台北市松湖變電所、新北核電廠乾式貯存設施及台中電廠燃氣機組都遇上地方政府反對，強調電力、減碳基「這些都是台灣的問題，也是國家的問題」，雖大家意見不同，呼籲地方跟中央可以更緊密來合作一起做下去。截取自Yahoo TV

經濟部長王美花今（6）日接受網路節目訪問時談到，無論是台北市松湖變電所、新北核電廠乾式貯存設施及台中電廠燃氣機組都遇上地方政府反對，強調電力、減碳基「這些都是台灣的問題，也是國家的問題」，雖大家意見不同，呼籲地方跟中央可以更緊密來合作一起做下去。

王美花今日接受Yahoo TV「齊有此理」訪問，會中談到303大停電原因。她再強調，停電當天早上並不缺電，而是因興達電廠台電基層人員操作疏失，影響到南部電網並造成全台大停電。

對於外界頻頻要求她下台負責，王美花說「關關難過關關要過」，自己第一時間便有向行政院長蘇貞昌表示願意負擔政治責任。但院長認為現在台電還有很多事情要做，如果一線操作錯誤就要下台，「再多的部長、次長也不夠用」，而是應該一起做改善。

主持人王時齊提問，目前台電董事長由經濟部次長曾文生暫代，外界質疑曾文生並非台電培育出來的領導者，會部會有領導力問題。王美花說，曾文生接任次長就督導國營事業，對於各項業務相當熟悉。

緊接談到各地區用電問題，王美花說，台北沒有電廠，用電須仰賴電網輸入，然而台北東區所仰賴的汐止超高壓變電所容量已滿，但從23年前就開始規劃的松湖變電所卻無法興建，連帶不僅影響到台北市發展，更讓近期通過的捷運汐東線無電可用。

她說，目前北市還是希望台電可以持續召開地方說明會，王美花希望北市府可以跟中央一起合作，讓程序可以完備，盡速完成興建。

而談到過去與地方政府，王美花也提到，台中電廠「以氣換煤」工程因台中市府反對而在都市設計審議卡關15個月，以及新北市府不願意核發核二廠乾式貯存設施的逕流廢水排放證照，而讓一號機必須提早退役。

王美花最後呼籲，大家關心的基礎建設、電力、減碳問題都是台灣及國家的問題，很多都必須地方政府合作，認為大家應該是一起攜手把事情做好，「有意見罵歸罵，還是可以大家一起合作把它做下去」。

王美花 興達電廠 台電

延伸閱讀

柯文哲憂班班有冷氣恐跳電 王美花：政策規劃周延

影／回應柯跳電說 經濟部長：線路有做改善不用擔心

303事件後 一講到停電網友最熱議的話題

高雄+1 台中婚宴群聚延伸 陳其邁提醒王美花產業防疫

相關新聞

產業大老們悄赴總統府 為何訂單滿手卻嗨不起來？一文解讀老闆「新三缺」苦水

一場企業主與小英總統的餐宴，揭製造業頭家們最迫切的「三缺」苦水！

上海比深圳更嚴重 台廠恐塞港出不了貨 但為何對航海王業績「短空長多」？

3月28日，上海浦東率先實施封控，5日後再由浦西接棒管制，這座擁有全球最大港口的城市幾乎停擺，台廠即便生產無虞，接下來恐怕也得面對出貨的挑戰……。

王美花：電費現在太便宜 要推廣節電

極端氣候已成新常態，去年5月異常高溫刷新用電量，面對今年炎夏的嚴峻挑戰，經濟部長王美花今天說，想向家庭用戶推廣節電，「因...

談松湖變電所 經長：不蓋恐影響大巨蛋

經濟部長王美花在今天播出的專訪中表示，松湖變電所一定要蓋，否則將影響台北市整體發展，雖然東區用電不至於停擺，但無法供電給...

松湖、核二、中火遇地方卡關 王美花：盼中央地方攜手

經濟部長王美花今（6）日接受網路節目訪問時談到，無論是台北市松湖變電所、新北核電廠乾式貯存設施及台中電廠燃氣機組都遇上地...

核二廠2號機再起動後併聯申請 原能會預計今完成審查

原能會表示，今日中午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出的核二廠2號機再起動後併聯申請，預估今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。