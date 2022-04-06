央行升息房價何時才可能鬆動？ 房仲專家曝這個時間點

央行3月閃電宣布跟進美國升息，讓房貸族哀鴻遍野，甚至連租客也受到影響，而經營租屋市場的投資客也要注意了，至於央行升息對租屋市場的價格衝擊，預估何時會顯現？瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，預估在年底前。

黃舒衛指出，按照美國聯準會的點陣圖判斷，今年年底前利率中位數約落在1.9%，但升息三到四碼，即0.75~1.0%的機會不低。因此預估在年底前，就算不考慮內政部修法，房市交易量能也會趨緩，雖然有通膨帶動的成本壓力，建商難降價，但買方追價意願低，部分地區將開始出現價格鬆動的現象。

央行今年3月宣布升息1碼（0.25個百分點），外界預期今年還可能繼續升息，市場普遍認為，房東可能將增加的成本轉嫁至房租。

黃舒衛表示，升息前，今年2月的五大行庫新增房貸平均利率約1.37%，而一般住宅租賃的租金年化收益率約2%，因此只要升息三碼，在租金短期難調的限制下，市場上想要「租不如買」的首購族或「以租養房」置產客，則須留意。

至於租金漲幅實際情形，黃舒衛指出，應該介於房價漲幅及物價漲幅之間，但去年整體房租指數年漲約0.83%，漲幅最大是南部地區，年漲約1.16%，其次是中部地區、年漲約0.83%，北部地區年漲約0.71%，東部地區年漲約0.66%，但這顯然與市況脫鉤。且若台灣央行連續升息，下半年多少還是會增添房租上漲的壓力。