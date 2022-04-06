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仿德國「師徒制」促青年就業 雙軌訓練旗艦計畫招生中

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部為促進青年就業及培訓企業所需人才，推動「雙軌訓練旗艦計畫」，透過公部門、學校及企業三方合作，提供青年理論與務實的職業訓練，讓青年同時兼顧學業與就業，畢業就能順利接軌職場，成為企業搶手人才。

勞動力發展署北分署長林仁昭表示，「雙軌訓練旗艦計畫」以德國雙軌職業訓練制度為範，依產業發展需求設定訓練職類，與學校、企業共同規劃訓練課程，由政府提供至少50%的學費補助，透過「師徒制」、「職務輪調」的培訓方式，讓訓練生(學生)每週在企業實習三至四天、到學校上課二至三天；青年畢業時可取得「畢業證書」、「結訓證書」及「專業職能認證證書」三張證書，擁有比同儕更豐富的工作經驗與就業優勢，無縫接軌職場。

今（2022）年度北分署轄區「雙軌訓練旗艦計畫」合作企業包括：全球傳動、英濟(精密塑膠零件與模具開發) 、鼎泰豐、三商餐飲、鬍鬚張、旺默(Amo阿默蛋糕)、丹堤及宜家家居(IKEA)等；合作學校有「宏國德霖科技大學」與「聖約翰科技大學」，現正招生中，預計招募130名雙軌生，凡高中職畢業或同等學力者均可報考，可依興趣選擇學校科系及合作企業，詳情請上「青年職訓資源網」查詢https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/；或洽(02)8995-6399轉1810~1812。

職場 鼎泰豐

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