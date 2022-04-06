Gogoro正式在美掛牌交易　首日收跌12.32%

Gogoro正式在美國納斯達克掛牌交易，成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸，Gogoro上市之日盤前的公司市值達到23.3億美元，上市首日，股價一度飆漲至每股17.59美元左右，漲幅達38%，最終收在14.02美元，跌12.32%。

Gogoro也是台灣有史以來第一家透過SPAC方式在海外股票交易市場上市的實業公司， 更是睽違16年，再次登上美國納斯達克交易所的台灣科技品牌。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，Gogoro正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過5億輛的二輪車輛市場中尋找商機。

Gogoro也說，為慶祝在美掛牌，即日開始至5月2日止，Gogoro推出「上市騎同樂，資費月月折」活動，消費者在這段期間內購買Gogoro普通重型電動機車任一車款，都享有前6個月電池資費每月200元折抵。