快訊

25歲新人拿乙炔切割噴臉「毀容失明」 母氣炸提告：他只是個孩子

Gogoro正式在美掛牌交易　首日收跌12.32%

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
Gogoro 成為首家登上美國納斯達克交易所的台灣新創獨角獸，上市首日盤前市值達 23.3 億美元。業者提供
Gogoro 成為首家登上美國納斯達克交易所的台灣新創獨角獸，上市首日盤前市值達 23.3 億美元。業者提供

Gogoro正式在美國納斯達克掛牌交易，成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸，Gogoro上市之日盤前的公司市值達到23.3億美元，上市首日，股價一度飆漲至每股17.59美元左右，漲幅達38%，最終收在14.02美元，跌12.32%。

Gogoro也是台灣有史以來第一家透過SPAC方式在海外股票交易市場上市的實業公司， 更是睽違16年，再次登上美國納斯達克交易所的台灣科技品牌。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，Gogoro正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過5億輛的二輪車輛市場中尋找商機。

Gogoro也說，為慶祝在美掛牌，即日開始至5月2日止，Gogoro推出「上市騎同樂，資費月月折」活動，消費者在這段期間內購買Gogoro普通重型電動機車任一車款，都享有前6個月電池資費每月200元折抵。

Gogoro 美國 資費

延伸閱讀

Gogoro美上市首日 股價震盪

銀行拚永續 挺綠色金融

Gogoro電動機車起火燒成空殼 台中車主哭哭：剛買2個月

股東都同意了！Gogoro將於4/4與Poema Global合併、於美掛牌上市

相關新聞

Gogoro正式在美掛牌交易　首日收跌12.32%

Gogoro正式在美國納斯達克掛牌交易，成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸，Gogoro上市之日盤前的公司市值達...

影／回應柯跳電說 經濟部長：線路有做改善不用擔心

針對台北市長柯文哲質疑，學校班班有冷氣政策會導致跳電，經濟部部長王美花表示，架設冷氣時已有做線路改善，一切都有審慎評估。

讓鴻海旗下公司積極布局的工業元宇宙 商機有何魅力？

科技圈去年最熱的「元宇宙」話題，今年依舊沒有退燒，雖然鴻海創辦人郭台銘預期元宇宙還需要5-10年、甚至更長時間才能落實，不過，鴻海集團今年積極布局元宇宙，除了投資XRSPACE發展元宇宙解決方案之外，旗下Fii、樺漢也積極布局工業元宇宙。法人直言，在元宇宙各項解決方案中，工業元宇宙有望快速異軍突起。工業元宇宙是什麼？為什麼這麼多大廠都看準工業元宇宙商機？

創業星勢力／龍巖少東不接班 李俊毅投身健康AI新創獲A+輪融資

在別人口中，他是「無意接班」的龍巖第二代，因為，比起參與家族事業，他更喜歡電腦科學，從自然語言處理系統（NLP）一路走向AI健康預測，短短6年，他所創立的Lydia AI從加拿大一路走回亞洲，靠著健康大數據分析，打進金融、保險市場。他，是Lydia AI執行長李俊毅。

本周台股／電子股受庫存修正影響 俄烏戰、通膨變數仍在 觀望氣氛濃

上周台股維持高檔震盪、個股表現，全周下跌51點，收在17625點，力守半年線之上；3月份台股在戰爭、升息等影響下，指數大幅震盪，全月指數小漲41點，月漲幅0.23%。四月進入第二季後，台股首先碰到清明連假，在戰爭未止、通膨等變數仍多之下，本周持續觀望，指數將處於高檔震盪，靜待釐清景氣動向。

新聞眼／解方捨本逐末 治標難治本

今年初先是發生三○三大停電，成為近一年來第三次全國性大停電，影響戶數多、時間久、產業損失又大；緊接著發生桃機斷電事件，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。