富邦期貨：短線投資宜保守 適時以期貨及選擇權避險
受到聯準會理事布蘭納德表示聯準會最快5月開始縮表，且縮減速度將高於上次，加上美國、歐盟和G7 準備對俄羅斯祭出新一波制裁，包括禁止俄羅斯煤炭入口、俄羅斯貨車和船隻進入歐盟，以及在俄羅斯進行所有新投資，市場緊張情緒升溫，投資人擔心聯準會大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊，道瓊收黑逾280點，費半重挫 4.53%。
Fed 將公布3月決策會議紀錄，市場預期Fed很可能在5月加碼升息，升息2碼 (50 個基點) 的機率來到77%，債市2年期和10年期美債殖利率曲線持續倒掛，預告經濟衰退可能將來臨；另外，歐美準備追加制裁俄羅斯以回應俄軍在烏克蘭屠殺的罪行，經濟衰退持續擔憂打壓市場情緒，短線投資宜保守，建議適時以期貨及選擇權避險。（富邦期貨／提供）
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