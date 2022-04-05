柯文哲憂「班班有冷氣」恐跳電 台電出面回應這麼說

針對柯文哲市長對班班有冷氣政策電路系統的擔憂，台電今天說明，因應班班有冷氣，中央與地方政府已合力進行電力系統改善工作，台電感謝包括北市府在內，地方政府同仁的協助。

台電說明，以台北市為例，185間學校的新舊線路改善共分為36群，再由學校的各分群自行發包改善內部線路，其中，教育部補助台北市各校內部線路改善經費約5億。後續台電再配合外線容量，免費協助線路改善施工。所以本就是先改善線路後，再由市府發包冷氣安裝（教育部再另補助台北市冷氣機費用2.17億元）。

台電指出，行政院「班班有冷氣」計畫，不僅已完成3400多校的冷氣安裝工作，台電也從2020年就投入超過3000名人力，強化台電主責的學校周邊外線設備，並與地方政府合作，協助檢查學校內線安全，為全國3500多校進行電力改善。本月將配合教育部進行各校冷氣全開壓力測試，確保用電安全，力拼今夏前完成，為學童打造舒適的學習環境。

台電表示，「班班有冷氣，校校會發電」，確實不只裝冷氣，也要感謝地方政府公務同仁的辛勞。屬於台電負責的校外供電外線部分，已強化校園周遭變壓器及線路，增加供電容量、避免線路超載；至於由學校負責的校園內線路，台電各區營業處也主動協助地方政府，審查學校電力改善需求書及細部圖面；另在校園配線部分，台電也協助檢視、並建議調整配電場所及教室線路，以提升供電穩定及用電安全。

台電指出，除既有電力系統改善之外，為了冷氣用電安全，台電針對本次中等以下學校新增冷氣，多採另設1戶全新冷氣專用電表，所有的冷氣供電系統也採獨立供電；冷氣的部份，除由各地方政府完成採購及裝設，並經合格電機技師設計，合格電氣承裝業施工，再由各校自行驗收。目前全國正進行冷氣同步全開壓力測試，對學校其他老舊線路也同時進行改善，雙軌並行，確保學校用電安全。由於電表責任分界點以內的維護仍屬學校負責，台電呼籲各校仍應加強點檢，讓校內線路也能夠配合外線穩定供電，台電也可提供專業協助。

除了冷氣裝設及電力系統改善，台電也協助學校設置屋頂型太陽光電發電設備，共計全國校園光電裝置容量增加330MW，年發電量約4.1億度，不僅高於校園冷氣用電，也進一步達到「校校會發電」