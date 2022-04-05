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台中市「空品感測器物聯網」拿下全球智慧城市50大獎

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
東亞唯一國際肯定！台中市榮獲全球「空品感測器物聯網」智慧50大奬。台中市政府提供
東亞唯一國際肯定！台中市榮獲全球「空品感測器物聯網」智慧50大奬。台中市政府提供

全球智慧城市展覽會(Smart Cities Connect)為表揚世界具影響力的智慧城市，自2018年起逐年舉辦「世界智慧50大奬(Smart 50 Awards)」，台中市今年以「空品感測器物聯網」從全世界近200份投稿參賽項目中脫穎而出，成功獲得本屆「智慧50大奬」殊榮。

台中市不僅勇敢走出台灣參與國際比賽，更是東亞唯一獲獎的城市。

台中市環保局指出，市長盧秀燕上任後強調資訊公開透明的藍天白雲計畫，全方位整治空氣品質，在每季主持的空汙改善會議上，更要求空汙火點的科技預警工作務必突破技術瓶頸，此案成功獲得國際肯定，也為各局處合作夥伴關係建立最佳模範。

考量美國頒獎典禮防疫因素，副市長令狐榮達特別指導並協調，感謝外交部及駐芝加哥辦事處全力協助 ，由經濟組長鄭錦松在美國俄亥俄州哥倫布市舉行的Smart 50頒獎典禮中代表領獎。

環保局進一步表示，「智慧50大奬」評分項目包含參賽計畫內容，及對實施城市所產生的價值與效益，台中市建置的「空品感測器物聯網」及其環境治理成果參賽，運用現階段轄內布建的空品感測器結合物聯網技術，發揮多元價值應用。

並即時將空品資訊視覺化、重大空污事件影響範圍追蹤，以及工業區污染源鎖定，亮眼表現在選拔中備受國際評委青睞，一舉奪魁成為2022年度50大智慧城市創新之一。

環保局說明，轄內布建空品感測器已達1,411台，數量不僅淩駕於各縣市之上，更充分發揮空品感測器監測優勢效益，腦力激盪結合「空品感測器物聯網」平台，學習台中市警方科技辦案的關鍵技術，輔助台中市空品管理及智慧執法。

去年更提供重大火警現況，和消防局合作空品影響分析超過40次；稽查處分空汙案件超過30件次，裁罰金額超過1,000萬元。

突出的績效，也讓台中市於去年11月受環保署邀約，在空品感測物聯網合辦會議與交流活動上，向各縣市分享經驗，此次獲得國際獎項肯定，讓台中市空品感測器物聯網不僅在國內表現突出，也在世界舞台上發光發亮，更認證台中市成為全球智慧城市，突顯全球永續環境科技治理成效。

感測器 物聯網 智慧城市

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