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仁新子公司Belite新藥LBS-008 獲瑞士核准執行三期臨床

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股仁新（6696）今（5）日公告，子公司Belite Bio公司的新藥LBS-008，針對罕見疾病-斯特格病變的青少年病患，瑞士醫療藥品管理局（Swissmedic）已核准執行第三期臨床試驗，後續臨床試驗將在全球收案60人。

仁新指出，斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。

仁新表示，Belite Bio公司研發的LBS-008，已通過瑞士醫療藥品管理局核准，進行斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗，預計全球收案60人。

而在LBS-008獲瑞士核准三期臨床試驗之前，這項研發中新藥也已取得美國食品藥物管理局（FDA）授予孤兒藥認證（ODD）及兒科罕見疾病認證（RPD，歐洲EMA也允許其取得孤兒藥認證。

仁新指出，LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑（RBP4 Antagonist）是一項新成分新藥，適用於治療乾性黃斑部病變及斯特格病變，不過療效尚未證明。

瑞士

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