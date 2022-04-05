逸達前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克 正式在美上市

逸達（6576）今（5）日公告，該公司開發的前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克六個月針劑（FP-001 50毫克），透過合作夥伴Intas Pharmaceuticals的美國子公司Accord BioPharma，正式在美國上市銷售，未來這項藥品將由Accord BioPharma負責美國市場的銷售。

逸達開發的CAMCEVI 42毫克，是治療晚期前列腺癌的柳菩林（Leuprolide）新劑型新藥逸達通過自行開發的 SIF穩定注射劑型平台技術，成功克服30年來高活性柳菩林針劑在保存與使用上的技術挑戰，突破市售產品無法預先均勻混合並充填的技術瓶頸，其便利使用、舒適、安全、施打劑量準確等特性賦予CAMCEVI 42毫克高競爭優勢及市場潛力。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達表示，CAMCEVI 於美國上市驗證了逸達獨創之穩定注射劑型平台技術的競爭優勢，並且朝向實現我們改善現行照護標準的使命邁進重要的一步。逸達進一步說明，CAMCEVI 42毫克為市售唯一預充填式，使用前毋須混和，經皮下注射之甲磺酸亮丙瑞林六個月注射乳劑。

CAMCEVI 42毫克於2017年1月成功完成一項開放標籤、無對照組之多國多中心三期臨床試驗，高達97%受試者達到主要療效指標 。臨床試驗設計為受試者在開始進行試驗時以及第24周分別給藥，根據分析，施打第一針後的第4周至第48周內，受試者血清睪固酮含量穩定維持在去勢水準之下。

根據Transparency Market Research統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場接近 100 億美元，預估2027 年將成長至196億美元，年複合成長率8%。IMS數據資料顯示，2018年 GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場約44億美元，其中柳菩林類成分佔了56.92%、銷售額約24.92 億美元。

逸達是在2019年2月將CAMCEVI授權予Accord Healthcare公司，授權區域為除了美國、中國大陸、日本、台灣，以及更早之前已簽訂經銷授權合約的以色列、土耳其及中東之外的全球市場。到了2020年11月，逸達再與中國長春金賽藥業達成CAMCEVI中國市場的授權合作、2021年3月與Intas Pharmaceuticals簽訂美國市場授權合作，並由該藥廠的美國子公司Accord BioPharma將負責Camcevi於美國之市場銷售。

CAMCEVI 42 mg於2021年5月取得美國藥證、2021年11月取得加拿大藥證，另於今年3月獲得歐洲藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）所屬之歐盟人體用藥委員會（CHMP）建議上市許可之正面意見，其餘全球各主要市場新藥查驗登記亦在準備階段。