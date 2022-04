逸達前列腺癌新藥 美國上市

逸達生技(6576)與合作夥伴 Intas Pharmaceuticals合資之美國子公司 Accord BioPharma 今(5)日共同宣布,前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42毫克六個月針劑(CAMCEVI 42 mg injection emulsion,即 FP‐001 50 毫克)正式於美國上市銷售。

CAMCEVI 42 毫克於美國時間2021年5月25日取得美國藥證,由 Accord BioPharma 負責 CAMCEVI於美國之市場銷售。為市售唯一預充填式,使用前毋須混和,經皮下注射之甲磺酸亮丙瑞林六個月注射乳劑。CAMCEVI 42 毫克於 2017 年 1 月成功完成一項開放標籤、無對照組之多國多中心三期臨床試驗,高達 97%受試者達到主要療效指標 (primary efficacy end point)。臨床試驗設計為受試者在開始進行試驗時以及第 24 周分別給藥,根據分析,施打第一針後的第 4 周至第 48 周內,受試者血清睪固酮含量穩定維持在去勢水準之下。由於可能之過敏性反應,CAMCEVI 不可用於對GnRH 或 GnRH 類似藥物過敏之患者。在 336 天之中位數追蹤期間發生之最常見不良反應包括臉潮紅、高血壓、注射處疼痛、上呼吸道感染、肌肉骨骼疼痛、疲勞以及四肢疼痛等。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示:「CAMCEVI 於美國上市驗證了逸達獨創之穩定注射劑型平台技術的競爭優勢,並且朝向實現我們改善現行照護標準的使命邁進重要的一步。」Accord BioPharma 美國區總裁(President of U.S. BioPharma at Accord BioPharma)Chrys Kokino說:「Foresee 的技術使我們能夠為醫師提供有效且方便的晚期前列腺癌療法,預充填式之針劑設

計增加操作之簡便性,進而達到改善醫護人員的醫療體驗。CAMCEVI 是我們實踐 going beyond biology 理念的重要體現。」