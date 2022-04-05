這家半導體工程師一日生活曝光 網友狂喊要低調

力積電（6770）去年底重新掛牌上市，2021年創獲利新高，工程師的一日生活近日在PTT上曝光，年薪18個月，工作時間9點到下午6點半，中間還有「跳操和下午茶」時間，兼顧工作與生活幸福滿滿。公司強調，有能力一定照顧員工。

科技業祭出更優渥的資金搶人才，高薪的背後被網友說是爆肝的代價，沒日沒夜的生活早已不符合時代潮流與勞工權益；WHO（世界衛生組織）曾公開呼籲，每週工時55個小時以上是一種嚴重的健康危害，而且長工時可能導致早死；WHO專家也呼籲，合理的工時才能真正增加產量。

力積電工程師一日日常

09:00 到公司 刷卡

09:20 吃完早餐 上班

10:30 跳操

10:35 繼續工作

12:30 吃飯

14:00 開始繼續上班

15:30 跳操+下午茶半小時

17:30 刷晚餐

18:30 下班

20:30 回公司健身房跑步

23:00 睡搞搞

力積電工程師生活曝光後，獲得廣大網友的稱讚。有網友表示，「園區公務員不是講假的，真的是好公司」、「薪水不差，缺錢再賣一些股票，收入直逼design house，生活如同公務員真的蚌」。

更有網友加碼分享令人稱羨的工作日常，「早餐很多人吃到十點」、「11點半佔球場，打到1點去盥洗」、「午睡睡到兩點」、「有人4點多就去打球」、「下午五點就陸陸續續有人下班了」。

另有網友分享下班後日常，「三個考上日文N1，其中一個考上導遊執照，兩個考上公務員（最後沒去……考試因為太閑考考看）」。

力積電也沒有因為工程師平衡的生活而影響獲利。2021年力積電全年毛利率42%，年增18個百分點，稅後純益160.92億元，年增3.22倍，每股純益4.92元，創獲利新高。

對此，力積電表示，公司曾經不好過，員工都不離不棄，大家都很辛苦，打拼過來；當公司有能力，一定照顧員工。

力積電表示，公司待遇較其他相類似公司是在水準之上，年薪14個月外，再加上績效獎金和員工分紅；其他福利包括提供籃球場、瑜珈課、按摩等，希望員工身體健康，各部門主管另有獎金可以自由運用，例如下午茶。

力積電強調，在工作之餘，也是要「balance」（平衡）一點，總不能繃太緊，公司有賺錢，大家就happy，也不用繃太緊；今年還要招募500名工程師，歡迎大家加入。