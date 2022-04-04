303事件後 一講到停電網友最熱議的話題

網酸下次會是哪種動物害停電？

「303全台大停電」，當天經濟部長王美花，率領台電高層緊急召開記者會，經過追查之後，證實停電主因在於興達電廠員工操作疏失。除了303之外，後續幾天，全台各地也陸續發生小規模區域停電，引起網友高度關心「台灣電力能源問題是否出問題」。



台灣的能源政策以及電力到底足不足夠？有網友翻出經濟部長王美花上廣播節目受訪時，曾說過「如果缺電就發雞排」，因此，當303停電 一發生，網路上立刻掀起一波「部長賭雞排」、「部長請吃雞排」的網路聲量。接著王美花更被點名請辭下台，要求她為停電負責，但行政院長蘇貞昌出面緩頰，王美花繼續留任，是為了要讓她扛起更重大的責任。但停電事件並未就此打住，後續又發生數次小規模的區域停電，台電緊急追查，並說明都和小動物有關，包括鳥禽在電線桿上築巢或松鼠誤觸等等。面對一連串的停電狀況，王美花受訪時脫口而出「鄉下地方難免小動物比較多」，後續更引發不少連鎖效應，303全台大停電，不僅引起網友對於台灣電力能源政策的關注，同時也對政府和官員的態度有所討論。

你知道303停電事件後，有哪些熱議嗎？今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看看12大「303事件後，一講到停電網友最熱議的相關話題」有哪些。



image source:Facebook／台電

No.12 總統兩度道歉 網友批政府甩鍋「不用負責任嗎？」

高雄興達電廠發生開關場事故，造成全台共有549萬戶停電。經濟部表示，事故肇因於人員疏失，針對第一線同仁所犯的疏忽，造成大家不便感到抱歉，為了瞭解事故原因，總統蔡英文也在大停電後隔天中午抵達興達電廠視察，並兩度道歉。不過，在野黨提出質疑，蔡政府上任後，宣誓2025年打造非核家園，但5年多來，加上「303全台大停電」，全台共歷經5次全台大停電，而且停電頻率似乎越來越高，顯示可能已非個別事件，也不是個人操作弊端，恐怕是能源政策錯誤，要求政府提出解決方案。

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image source: 總統府

No.11 經濟部長王美花認證 高雄是鄉下地方?

3月15日一天之內兩起停電事故，包括新北市中和以及高雄燕巢大社，數千戶民宅停電，當日經濟部長王美花受訪時表示，針對高雄停電事故，確認是因為鳥禽誤觸，並解釋台電很多停電事故都與動物碰觸有關，「全世界都一樣，電線桿設置在空曠的鄉下地方，難免有松鼠、猴子、蛇」，此話一出，立刻引起熱議。對此，高雄市長陳其邁幫忙緩頰「高雄幅員遼闊」，不過，還是有網友認為「王美花部長是看不起高雄嗎」，也有網友表示「高雄是美花部長認證的鄉下地方」。

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image source: 台灣電力公司

No.10 追查停電主因 經濟部公布事發影片「人為疏失、缺乏訓練」

經濟部長王美花3月10日在立法院報告時，首次公開「303大停電」興達電廠人為疏失發生前後的監視器影片，從8時54分至9時16分，關鍵的22分鐘，從值班主任事故確認開關設備狀態，到按下隔離開關後，導致電廠全黑，陸續引發全台大停電。網友的討論話題從原本的缺電，變成了人為因素，後來檢方也介入調查，最後相關人員以15萬元交保，台電因此還訂下新內規「未依操作程序執行或人為疏失而造成重大事故或致公司重大損害者，將最高給予一次記兩大過並予免職或解僱處分。」

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image source: 國會頻道

No.9 允諾1年內不會大停電 網：分區輪流？

303停電事件後隔天，經濟部長王美花在立院接受國民黨立委曾銘宗詢問「近期內會不會發生同樣狀況」？王美花當下回應：「當然一定不要讓操作疏失再發生」，至於能否保證1年內不再發生，王美花則說一定要給國人這樣的擔保，只不過擔保才剛說完不到24小時，又有部分區域，陸續出現停電的狀況。因此，不少網友對於王美花的保證、承諾不埋單，批評「是保證不會大停電，至於分區輪流停電不在保證範圍」，「停電也是兩手一攤， 就停電啊，我能怎麼辦。」

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image source: 台灣電力公司

No.8 用愛發電？網友灌爆蔡英文臉書

2015年3月14日由近百個民間團體組成的「全國廢核行動平台」，以「告別核電，能源新願」為主題，分別於台北、台南、高雄上街頭遊行，當時共分為五大隊，其中一隊由親子及教育團體組成的，標榜「用愛發電」，主婦聯盟環境保護基金會執行長數度澄清，用愛發電的意涵是希望能用對孩子的愛，達成非核家園目標，並非字面簡化的「用愛發電」。而這句話沿用至今，只要一發生停電事件，就像許多網友的經典金句、哏圖用語，因此303全台大停電時，也不少網友以「用愛發電」灌爆政治人物臉書。

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image source: 主婦聯盟環境保護基金會

No.7 核四明年再公投一次 南部還會贏嗎

盤點303停電重災區，就屬興達電廠所在地高雄市最嚴重，重災區的高雄市直至晚間9時33分才全面送電，全市大約186萬戶受到影響，甚至有些地方還無水可用。因為停電問題，再度掀起網友對於核四議題存廢的討論，就有網友好奇在網路上提問「若明天再選一次核四公投，南部真的還會贏嗎」，帶起一起網友們熱議「 贏啦！哪次不贏」、「照樣贏，停電事小，死忠事大」，不過也有網友直接打臉「不要再幻想公投會贏了，不要核電是主流民意。」

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image source: 台灣電力公司

No.6 賠償電費打9折 網友「打發乞丐嗎」

303無預警停電，總計全台共有549萬戶停電，全國工業總會估計該停電造成損失超過新台幣 100 億元，經濟部盤點後表示大約 60 億元。事件過後，有部分縣市首長站出來表示要幫忙代位向台電求償，然而就在3月3日經濟部長王美花開記者會時，即已經宣布補償方案會比照「萬隆變電所」專案補償方式，工業用戶與家庭用戶會給予95折，停電超過6小時則打9折，後來台電試算結果出爐，電費賠償金額達7.6億元。對於台電的賠償方案，有許多民眾不是很滿意，因為當天光是南部，就多達百萬戶停電超過10小時，以一期電費1000元試算，小家庭多半只能拿到百元補償金，網友反彈「9折打發乞丐都不夠」。

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No.5 缺電「賭雞排」網友敲碗王美花雞排哪裡領

鴻海創辦人郭台銘，曾表示2022年台灣一定會缺電，這段話，讓經濟部長王美花在2022年1月3日接受廣播專訪時被問到，「要不要跟他賭個雞排」，王美花想了一下表示「不錯喔，可以跟他賭個雞排」。就在停電後，王美花的網路熱門關鍵字立刻出現「雞排、發雞排」，也讓國民黨在國會殿堂質詢時，端上「王美花跳電雞排」，甚至還到經濟部門口幫忙發雞排。最後，王美花表示303停電不是因為缺電，所以無關發雞排，事後郭台銘也在臉書上緩頰，外界不應因為停電太過苛責王美花，台灣的能源問題冰凍三尺非一日之寒，「我想任何人都沒辦法做好」。

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No.4 藍營轟王美花下台 網「顧立雄老婆ㄟ 」

303大停電台電董事長、總經理請辭獲准，經濟部長王美花，第一時間也跟行政院長蘇貞昌表達「會負起政治責任」，不過蘇貞昌面對外界詢問時則表示，「他告訴王美花，瀟灑地走是瀟灑，但把電網韌性等問題，6個月內找出來，盤整怎麼解決，才是負責任。」王美花被慰留成功，不過，王美花的「安然無恙」，也引起外界批評和討論，3月10日在立法院備詢時被追問到底有沒有請辭呢？王美花重申自己真的有請辭，至於從「下台」到「留校察看」，也引起網友熱議，有網友表示「她顧立雄老婆ㄟ 」。

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image source: 網路翻攝

No.3 鳥巢掉、雷打到、又停電了！電網這麼脆弱？

不管是鳥在電線桿築巢，還是鳥巢被雷打到導致大停電，台電停電原因之一，還包括設備老舊以及電網脆弱。行政院長蘇貞昌表示，全國有近40萬公里的電纜線，難免會有車禍、人為、風雨侵襲、蟲鼠鳥獸侵入而發生事故性的停電，不過，停電事件已經從2012年的2萬1000多件，減少到現在的一年只剩8000多件，數量明顯大幅減少，但為了減少電力輸送事故，政府也提出「強化電網千億元預算計畫」。只是一想到納稅人的錢，要花在改善電網，有一些網友有感而發地說「風電不是才花了兩兆」、「又找到錢坑了嗎」，另外也有人認為可能不只千億元，後面一定還會再追加。

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image source: 台灣電力公司

No.2「缺電」疑慮再被翻起!網友熱議今年夏天怎麼辦

去年因為疫情關係，不少民眾居家上班、遠距上課，電力使用量大，台電也數度亮起「供電吃緊」的黃燈。隨著303大停電事件發生後，有民眾開始好奇，若用電量不大的季節，都有可能出現「電力問題」，面臨夏季用電高峰時期，是否會有缺電狀況發生呢？尤其是現在不少替代能源都尚未到位，近期的停電、跳電事故，似乎也更加深一些網友對缺電的疑慮，有網友說「會有缺電的現象，但絕對不會有缺電這個詞」、「肯定不會缺，缺電是要政府承認才算」。

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image source: 台灣電力公司

No.1 台灣變停電動物園?網：下次輪到「誰」揹黑鍋

根據台電的說法，3月幾起停電事故起因與缺電無關，而是因為松鼠、鳥禽闖入誤觸，這也讓很多網友驚訝，台灣是不是今年野生動物特別多？經濟部長王美花的一句「動物害停電」也引起批評，國民黨立委大酸，台灣變成停電動物園，下一次換到哪一隻動物」；對此，台北市長柯文哲也呼籲政府「誠懇面對問題，趕快解決，講這些都沒有用，多講多給別人笑」。小動物引發停電的意外狀況，有網友半認真、半開玩笑發問「台電是不是要聘請動物專家」、「好奇，最近野生動物是不是比較淘氣」。

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image source: 台電提供

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年03月03日至2022年03月31日，共近一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『303事件後，一講到停電網友最熱議的話題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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