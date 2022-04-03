離岸風電浮吊船環海翡翠輪下水 蘇揆:邁向2050淨零排放

離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」正式下水，行政院長蘇貞昌今（3）日表示，台灣努力邁向「2050淨零排放」路徑之際，需要更好的技術來開發離岸風電，以產生最乾淨、最好的能源。

蘇揆今日前往高雄市，出席台船環海公司訂造離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」下水祈福儀式，表示「環海翡翠輪」正式下水，代表台船公司造船技術已結合歐洲興建離岸風電風場的實務經驗，除深化國際合作外，更為台灣邁向綠能產業立下里程碑。

蘇揆指出，全世界前20大最好的離岸風場，台灣海峽就占了16處，過去台灣未能善用此一上天賜予的良好條件優勢，如今在蔡總統領導下，政府積極推動能源轉型，因此需要相關技術與工具。

蘇揆說，台灣擁有完善造船技術，但缺少興建離岸風場的實務經驗，在台船公司與比利時DEME集團合作下，共同打造「環海翡翠輪」這艘離岸風電大型浮吊船，就是希望妥善運用相關條件優勢，為台灣開發離岸風電及推動能源轉型提供最好的工具與技術，並進一步加速推動台灣能源轉型工作。

蘇揆強調，未來除在台灣周邊海域開發離岸風電外，也盼能更進一步走向國際，政府對此有非常大的決心，值此能源轉型的關鍵時刻，蘇揆期盼大家一起努力，讓台灣能源轉型順利，大步向前邁進，使台灣和世界都能更好。