泰鼎啟動ESG廢水循環再利用專案 目標拉升廢水回收率

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今（3）日宣布，公司今年首季已正式啟動「泰鼎廢水循環再利用專案 (Apex Aqua Project)」，將導入新世代廢水處理循環系統，提高廢水回收再利用的比例。本專案預計總投入資本支出金額約泰銖14億，預計於三年內分為四期完成，完工後有望達成60%廢水回收率，希望透過優化水資源風險管理機制，以具體行動降低自來水用量，進一步強化ESG永續發展的策略與目標。

面對全球氣候變遷造成地球生態改變，水資源管理對企業的重要性不言而喻。泰鼎指出，作為台商泰國第一大印刷電路板廠，隨著業務發展及新產能開出，工廠用水需求也日益增加。為降低用水量，公司成立水資源專案小組與供應商攜手合作，從物理處理、化學處理及生化處理等三方面進行探討，規劃將工廠廢水分流，再搭配廢水處理技術，極大化水資源的重複利用。

泰鼎說明，初步規畫之總工程面積約1萬3千平方公尺，目前已完成第一期建置，預計全部完工後，將能降低工廠自來水用量，提升廢水回收再利用的比例。

強化水資源管理的同時，泰鼎也指出，公司也持續關注節能議題，除2021年第四季已啟動「泰鼎太陽能方案 (Apex Solar Project)」建立再生能源發電系統，日前更邀請泰國當地節能相關顧問公司與經營團隊進行交流，籌備可行的節能方案以發展綠色節能藍圖。公司將致力於在業務開拓及創造獲利的同時友善環境，藉由推動節水與綠電工程，深入發展ESG永續經營計畫，朝資源永續的目標持續前進。