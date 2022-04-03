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油價3連降 中油：明起汽、柴油各調降0.2元、0.3元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

台灣中油宣布，自明（4）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.0元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.8元。

台灣中油表示，本週油價受大陸疫情惡化、俄烏和平談判取得進展及美國擬釋出1.8億桶戰略儲油等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.42美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.126元，國內油價依公式計算跌幅為4.12%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.1元及4.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.5元及3.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.3元及4.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.2元及0.3元。

油價 中油

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