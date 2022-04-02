快訊

北市公布10張確診足跡！橫跨多個行政區 曾赴饒河夜市、士林官邸

最後的戰象林旺 出生緬甸、俘至日本菊兵團、台灣終老

通膨來了！勞保年金5月起調升 估逾20萬退休勞工受惠

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

通膨來了，國內消費者物價指數（CPI）節節走高，勞工退休金也將跟著物價調升。勞保年金設有年金給付金額調整機制，勞保局已作業中，預計4月底公告，今年5月起調升，預計至少逾20萬退休勞工將受惠。

勞保年金皆有年金給付金額調整機制。勞保局勞保普通事故給付組長劉秀玲表示，以領取年金年度為基期，若累計CPI年增率超過5%，給付就會啟動調升機制，並且依CPI實際累計增幅調升給付。

主計總處發布去年全年CPI年增率為1.96%。劉秀玲指出，目前2009年、及2013年兩個年度，累計至去年CPI增幅有望會超過5%，惟調幅會不同，預估上述兩年度分別有6.8萬人、10多萬退休勞工，可望會調升年金給付。此外，上述兩年度勞保遺屬年金、失能年金也會一併調整。

她表示，勞保局在4月會啟動作業，並且報勞動部核定之後，5月就會公告，並且自5月開始調升，6月入帳。

此外，因去年CPI年增率不低，除了2009年、及2013年兩個年度累計CPI增幅將逾5%外，也有部分年度累計CPI將接近5%，也就是說，有部分退休族群很可能「差一點」就可以多領年金。

對此，何秀玲表示，今年CPI年增率估計也不低，「今年沒調到，明年就會調了」，而且勞保都是以實際CPI累計調幅十足反映在年金給付上，有可能明年年金給付調幅會很大，接近7%，晚調的民眾不用擔心會吃虧。

勞保年金 CPI 勞工退休金

延伸閱讀

通膨飆升 美歐升息壓力大

俄烏戰事殃及 德國、西班牙創新高通膨

基本工資工作小組首次會議 談漲5%「言之過早」

勞保退休金我該月領還是一次領？勞保局：3關鍵看過來

相關新聞

清明連假首日台南新化停電號誌停擺 原來是「台電在維修」

今天是清明連假第1天，台南市新化區上午停電，中興路與台19甲線路口新化外環道部分紅綠燈未運作影響交通，員警前往查看才知是...

無預警停電壓力大 台電加強巡修台南這區347戶今天停電

今天是清明連假第1天，台電公司今天進行新化中興路與台19甲路口（新化外環道）附近電線桿搶修，因停電致該路口號誌無法運作，...

又停電！高雄這兩區不明原因停電 1800戶無電可用

高雄燕巢、大社區今天上午10時52分許，不明原因高壓線路故障導致饋線跳脫，造成燕巢區鳳加路、大社區學府路一帶停電，初估約...

高雄燕巢、大社區1800戶停電原因 疑又是小動物惹禍

高雄燕巢、大社區今天上午發生高壓線路故障導致饋線跳脫，造成燕巢區鳳加路、大社區學府路一帶停電，初估約1800戶停電，經搶...

房貸族碰上升息考慮轉貸 當心省了小利卻賠了大錢

中央銀行宣布升息1碼（0.25個百分點）後，各家公股銀行也跟進宣布調高存款及房貸利率，不少房貸族憂心忡忡，也有人想趁勢轉貸、將房貸「搬家」。但專家認為，房貸族要算仔細，因為轉貸要支付相關費用，不見得划算。

Line、IG冒用台灣就業通品牌詐騙 勞部：千萬別上當

勞動部勞動力發展署提醒，勞動部所屬「台灣就業通」品牌並無設置LINE及IG提供就業相關訊息之官方帳號，民眾求職小心別受騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。