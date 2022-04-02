Line、IG冒用台灣就業通品牌詐騙 勞部：千萬別上當

勞動部勞動力發展署提醒，勞動部所屬「台灣就業通」品牌並無設置LINE及IG提供就業相關訊息之官方帳號，民眾求職小心別受騙。勞動部並已對不法業者向地檢署告發。

勞動部勞動力發展署近來接獲民眾檢舉，似發展署及所屬台灣就業通品牌名稱遭詐騙廣告冒用，在IG發現打著「台灣青壯年獎勵計畫」廣告等關鍵字誘騙民眾加入LINE群組與其聯繫，進而應徵，致有受騙之虞。發展署特此聲明，該廣告並非發展署寄送，並已對不法業者向地檢署告發。

發展署表示，辦理之勞工就業促進措施及青年就業相關計畫，均以勞動力發展署官網(https://www.wda.gov.tw/)、台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)，及FB(台灣就業通 TaiwanJobs WDA)內容為主。並無設置LINE及IG提供就業相關訊息之官方帳號，如民眾接獲推播廣告被引導須加入群組、要求提供個人資料，請務必向發展署做進一步求證，確保自身權益，亦可撥打發展署免付費服務電話0800-777888，或e-mail發展署民意信箱 (https://opinion.wda.gov.tw/)。

發展署強烈呼籲業者勿以身試法，如經發現不法事證，即移送法辦，絕不寬貸。