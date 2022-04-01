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東南水泥舊廠拆除出包 高市府開罰逾500萬

遍布12縣市 北市再公布10張「海量足跡」

工安事故導致左營站雙鐵停擺 最快今晚恢復通車

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台電目前出動162名電力人員，消防局也出動2輛照明車協助施工，雙電最快今晚恢復供電、通車。照片／高市府提供
台電目前出動162名電力人員，消防局也出動2輛照明車協助施工，雙電最快今晚恢復供電、通車。照片／高市府提供

高市楠梓區東南水泥舊廠拆除工程今 (1)日下午發生工安意外，因營造廠拆除過程不慎造成高塔倒塌、壓倒電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，使得高鐵台南站至左營站運輸中斷。目前正加緊搶修中，最快今晚恢復通車。

據了解，事故發生第一時間，高市副市長林欽榮率工務局到現場，立即勒令停工。同時，環保局、勞工局、工務局對東南水泥及拆除廠商重罰，並以公共危險移送法辦。

高市工務局表示，拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。因拆除過程違反建築法第84條規定，該局業依同法第89條勒令停工，並函文拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高新台幣9萬元罰鍰。

另因拆除建築物時，致生公共危險，依刑法第193條規定移送法辦，後續需完成復工計畫審核通過後，始得進行拆除作業。

高雄市副市長林欽榮表示，已電請交通部長王國材和台鐵杜微局長等人，取得他們同意與支持，配合暫時斷電2 小時；同時，也商請台電高屏供電區營運處吳清木處長及台電區處派員，儘速於晚上7點到9點2小時內將掉落高壓電線移除，並裝設新的69KV電線，以利高鐵及台鐵能儘速恢復電力。

台電目前配合出動162名電力人員，消防局也出動2輛照明車協助現場台電施工，最快今晚恢復供電、通車。

台電 林欽榮 供電

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