清泉崗產業園區開發案書件逾期未補正 遭台中市府退回

台中市政府今(1)日宣布，總開發面積達22.12公頃的「清泉崗產業園區開發案」，由於開發商未依限完成國有土地同意文件、供水同意文件、軍事設施管制區申請許可等書件補正，市府決依相關法令退回此案申請。

「清泉崗產業園區」是由創利開發公司提出開發申請，基地位於清水區楊厝段及海風段共64筆地號，面積約22.12公頃，主要規劃作為金屬製造及機械設備、倉儲運輸等使用。

台中市經發局指出，此案依產業創新條例規定於2018年1月辦理基地勘選，後於2020年11月可行性規劃報告備齊相關單位同意設置文件，並於去年起依區域計畫法、環評法等規定提具書件，辦理開發計畫、環評等審查作業。

不過，國有財產署去年7月6日，針對產業園區需用國有土地讓售政策作出變革，對於大面積1,650平方公尺以上土地，不同意讓售。

經發局表示，因所送開發計畫內有部分為國有土地及書圖尚有待補正事項，可行性規劃報告涉及國有土地部分，亦需取得國產署同意配合文件，因此函請申請單位應於3月31日前完成補正，但申請人逾期未完成補正，今天將可行性規劃報告退回。

都發局也說，去年11月12日受理此案開發許可申請，依區域計畫法規定於今年1月7日通知申請人限期補正範圍內部分土地所有權人同意文件、供水同意文件、涉及「重要軍事設施管制區限建範圍」未取得國防部許可文件等。

經依法展延一次，補正期限至3月10日，但申請人仍未補正完全因此依區域計畫法暨相關規定，於3月17日駁回開發計畫。

經發局說明，有關清泉崗產業園區開發案，皆依區域計畫法及產業創新條例暨相關規定辦理，因申請單位未依法如期完成補正程序，因此決定退回此案申請。