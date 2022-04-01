勞動基金前2月虧損1517億 官員：3月轉好回復近5成

勞動部勞動基金運用局今公布最新勞動基金運用績效，受俄烏戰爭影響，全球金融市場大幅震盪，今年截止2月底，勞動基金規模為5兆2239億元，虧損1516.9億、收益率負3.07%，但勞金局官員說，就目前來看，3月狀況就好多了，回復將近5成以上。

勞動基金運用局指出，2月份因為俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨膨脹率，美、英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續2個月全面回檔，截至今年2月底，整體勞動基金規模為5兆2239億元，評價後收益數為負1516.9億元，收益率負3.07%。

其中，新制勞退基金規模3兆2409億元、收益率負3.13%；舊制勞退基金規模9591億元、收益率負3.43%；勞保基金規模8527億元、收益率負3.16%；就保基金規模1458億元、收益率0.48%；職災保護專款規模為103億元、收益率0.13%；積欠工資墊償基金規模為151億元，收益率0.15%。

但基金局副局長劉麗茹說，現在看來，三月恢復狀況近5成以上，整體而言，通膨、烏俄戰爭、升息全卡在一起，今年第一季會很辛苦，過了第一季就會慢慢好轉。至於國內疫情近來又趨於嚴峻，劉麗茹則認為，疫情因素已經不像去年那樣激烈地反應在金融市場上。