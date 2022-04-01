Gogoro將於那斯達克掛牌 陸學森感謝尹衍樑支持

電動機車大廠Gogoro今（1）日宣布，與Poema Global Holdings Corp. 的業務合併，已於3月31日在Poema Global與Gogoro各自的臨時股東大會 上獲得批准，業務合併預計在4月4日正式完成。合併後公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.，預計將於2022年4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國那斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易。

Gogoro在那斯達克掛牌後，這項合併將取得約3億3,500萬美元現金價款支持Gogoro的業務成長。

Gogoro於2021到2022年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到全球前三大（中國、印度和印尼）二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過 5 億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

Gogoro於今年2月宣布第100萬顆Gogoro Network智慧電池生產下線，迄今已管理超過2億7,580萬次的電池交換，已成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準，為每年銷售電動機車的 97% 車輛提供即換即行的動力。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，對於Gogoro團隊、我們的客戶和合作夥伴來說，這是一個令人驕傲的時刻，也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就給予Gogoro全力的支持，以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許Gogoro能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。

陸學森並強調，Gogoro 致力於加速電動二輪車的發展和普及，我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司，期待開啟這段旅程的新篇章，並將Ggoro經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

Poema Global 執行長Homer Sun指出，透過此次業務合併所獲取的資金，預期Gogoro將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。