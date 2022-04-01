快訊

旅客別等了！ 站務員廣播：今晚左營站沒高鐵可北上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Gogoro將於那斯達克掛牌 陸學森感謝尹衍樑支持

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
Gogoro將於那斯達克掛牌。（本報系資料庫）
Gogoro將於那斯達克掛牌。（本報系資料庫）

電動機車大廠Gogoro今（1）日宣布，與Poema Global Holdings Corp. 的業務合併，已於3月31日在Poema Global與Gogoro各自的臨時股東大會 上獲得批准，業務合併預計在4月4日正式完成。合併後公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.，預計將於2022年4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國那斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易。

Gogoro在那斯達克掛牌後，這項合併將取得約3億3,500萬美元現金價款支持Gogoro的業務成長。

Gogoro於2021到2022年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到全球前三大（中國、印度和印尼）二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過 5 億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

Gogoro於今年2月宣布第100萬顆Gogoro Network智慧電池生產下線，迄今已管理超過2億7,580萬次的電池交換，已成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準，為每年銷售電動機車的 97% 車輛提供即換即行的動力。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，對於Gogoro團隊、我們的客戶和合作夥伴來說，這是一個令人驕傲的時刻，也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就給予Gogoro全力的支持，以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許Gogoro能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。

陸學森並強調，Gogoro 致力於加速電動二輪車的發展和普及，我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司，期待開啟這段旅程的新篇章，並將Ggoro經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

Poema Global 執行長Homer Sun指出，透過此次業務合併所獲取的資金，預期Gogoro將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。

Gogoro 車市 電動機車

延伸閱讀

不是開玩笑！Gogoro和Poema Global完成業務合併，將於納斯達克開始交易

五點解析滿足次世代移動需求的Gogoro SuperSport！

遠傳電信也成為PBGN合作夥伴，Gogoro Network建置智慧交通號誌不斷電系統

交通號誌不斷電系統！Gogoro Network宣佈與遠傳電信共同合作

相關新聞

2050淨零排放路徑畫大餅 蘇貞昌：確實是很高難度任務

國發會公布2050淨零排放路徑，遭質疑政策畫大餅。行政院長蘇貞昌下午在答覆國民黨立委鄭麗文質詢時表示，確實是很高難度的任...

勞動基金前2月虧損1517億 官員：3月轉好回復近5成

勞動部勞動基金運用局今公布最新勞動基金運用績效，受俄烏戰爭影響，全球金融市場大幅震盪，今年截止2月底，勞動基金規模為5兆...

五倍券4月30日到期 經濟部籲民眾盡快領用

經濟部今天表示，截至下午3時止，已逾2340萬人領用振興五倍券，占符合資格人數的98.65%，不過，五倍券使用期限至4月...

Gogoro將於那斯達克掛牌 陸學森感謝尹衍樑支持

電動機車大廠Gogoro今（1）日宣布，與Poema Global Holdings Corp. 的業務合併，已於3月3...

2月出境人次創新高 商務客先跑了嗎？

據交通部最新統計顯示，今年2月我出境旅客數達5.9萬多人次，為新冠肺炎疫情爆發後、各國實施邊境管制23個月以來，我出境人次最多的一個月份，頗具指標性意義，因為這意味著各國紛紛開始邁開放寬邊境管制的腳步，縮短或是不必隔離，讓商務客勇於出行。

NCC已提出鏡電視初步調查報告 強調不會護航

鏡電視經營疑雲重重，立法院交通委員會3月14日要求國家通訊傳播委員會（NCC）必須提出行政報告，NCC今（1）日指出，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。