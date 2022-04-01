2050淨零排放路徑畫大餅　蘇貞昌：確實是很高難度任務

國發會公布2050淨零排放路徑，遭質疑政策畫大餅。行政院長蘇貞昌下午在答覆國民黨立委鄭麗文質詢時表示，確實是很高難度的任務，路徑圖提出來的方方面面還要有很大的努力，但目前全世界都往這個方面走，「我們也有這個決心」。

鄭麗文質疑再生能源要落實有難度，國發會主委龔明鑫表示，再生能源發電政策，所有國家都是2030年比較具體，2030年之後是新技術開發；2030年是全世界的目標，全世界都在努力，有努力就有機會。

經濟部長王美花說，2030年之前要把已經有的再生能源技術再加大開發，2030年之後對現在還在做實驗或努力的要花很大力氣開發。

鄭麗文追問，民進黨政府為推動淨零排碳，台電等國營企業淨要出資4400億元，但台電打消核四資產淨值後，恐將破產，如何出資？

王美花說，「台電不會讓他破產」，但電網韌性確實要政府資源挹注；至於未來核四的場地確實要重新利用，資產也要重估，要把這些計畫弄清楚，才能知道核四場地要怎麼規劃，因為還有好幾個細項工作要確認。