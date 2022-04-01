欣興顧問李長明：台今年PCB成長率可達9.3% 續創新高

台灣電路板協會 TPCA 昨（31）日舉行第十一屆理監事選舉、會員大會暨標竿論壇，為落實防疫避免群聚，今年理監事改舉首度於會前一個月以通訊投票先行、會員大會則以線上方式舉行，共計超過三百多位會員代表上線參與。本屆會員大會適逢理監事選舉，由欣興電子（3037）資深顧問李長明高票連任理事長。

李長明當選後首要感謝會員支持並表示，2021年PCB整體產業鏈產值逆勢成長，突破1.29兆，再創歷史新高，展望2022年，持續受惠5G、AIoT及HPC等終端應用，5G手機、電動車滲透率擴大與全球晶片短缺，隨新產能持續開出、加上原物料上漲推升企業營收，以及擴大投資帶動設備產業的利多，2022年台灣PCB產業鏈成長率可望達9.3%，續創新高。

上屆TPCA理監事對擴充產業發展智囊團具高度共識，透過章程修改增加8位理監事席次，擴充理監事會名額，廣發英雄帖下，本次改選第十一屆理監事，更有34位業界先進出馬角逐。歷經一個月的通訊投票，於會員大會當日開票選出21位理事，7位監事，3位副理事及1位副監事，其中包含板廠、材料商、設備商，新團隊成員型態均衡多元，顯見PCB上下游的團結力與熱忱。新任理監事在會議後，推選出本屆正、副理事長、常務理事、及常務監事人選。歷經多重的選舉過程，第十一屆理事長由欣興電子李長明資深顧問高票連任、常務監事由宇泰和股份有限公司游新基總經理連任。

在產業推動方針上，過去白皮書以智慧化、高值化、綠色永續三大願景為目標，透過發布智慧製造藍圖、循環經濟藍圖、高階技術藍圖等，成功帶動台灣PCB產業鏈全面升級。面對全球所關注的淨零議題，TPCA將成立永續發展委員會，啟動「台灣PCB溫室氣體盤查與策略研究」，透過碳盤查，了解產業現況與痛點，並計劃今年10月TPCA Show發布「台灣PCB淨零永續建言書」。同時積極與桃園市政府合作，將建言規劃成為「台灣PCB高值低碳推動計畫」的具體行動，凝聚共識持續與中央溝通，期望鏈結半導體，於桃園市設高值低碳示範場域，打造桃竹半導體與PCB高值低碳生態系，協助企業轉型，布局產業下世代競爭力。

隨各國政府倡議碳中和目標與碳邊境稅的實施，淨零議題也於2022年在電子供應鏈中發酵，這場賽局沒有人可以置身事外，年會標竿論壇以「淨零翻轉 x 產業永續」為主題，由工業局永發組組長凌韻生、工研院副院長彭裕民以及BSI總經理蒲樹盛等專家，從產官研不同角度進行分享。凌韻生分享政府在製造業淨零架構與推動策略、資源，並結合電子產業減碳作法與實例，透過產業協會平台，以大帶小方式進行合作減碳。