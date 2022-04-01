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月收16萬小家庭也補助！巢運批政策買票「更敢撒錢」

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖 。本報資料照／記者游智文攝影
示意圖 。本報資料照／記者游智文攝影

行政院昨推出300億元中央擴大租金補貼專案，並透過放寬所得標準等方式，將補貼戶數從今年的12萬戶提升至50萬戶。巢運批評，此政策是選舉年安撫高房價民怨的政治買票。政府應著力的是擴大租屋供給與租賃交易透明，才能真正改善租客負擔。

巢運說，選舉年前加碼補貼買票並非首見，馬政府執政初期租補戶數約為24,000戶，在2010年與2011年將租補戶數分別提高到46,902與56,776戶，2012年大選過後又再次調回24,000戶。蔡政府與馬政府的差異，只在於蔡政府比較敢撒錢、撒得更大方而已。

巢運分析，將租金補貼戶數提升至50萬戶，首先須確保有更多人可以申請補貼，政院新專案預估最主要新增的補貼對象，便來自於所得資格放寬後預估的16萬戶。

現行的租金補貼制度中，每人每月平均所得應低於「最低生活費2.5倍」，而本次300億租補專案中則放寬至「最低生活費3倍」。

以台北市而言，家庭成員平均月收入56,046元（夫妻有一個子女家庭月收入168,138元）以下，以新北市則是月收入47,400元（夫妻有一個子女家庭月收入141,000元）以下均可申請。

巢運表示，月收入超過十幾萬的家庭，顯然並非租不起，需要政府補貼租金，而是高房價下，買不起的問題。換言之，300億租補專案說穿了就是民進黨政府無能於高房價問題，又擔心憤怒的中產青年群體影響選情，因此透過「福利放送」進行安撫的政策買票。

巢運指出，本次300億租補專案預算全額由內政部住宅基金支應，而2022年內政部住宅基金的現金流入僅77.8億元（內含50億國庫補助），但住宅基金仍需支應一般租補、利息補貼、包租代管、社會住宅等業務，即便不計本次300億租補專案與近期通過的旅館改建社宅等業務，每年也約有25億的赤字。

因此，就財務層面來看，300億租補專案絕對不是可持續的長期補貼政策，試問能發幾年？在既有租屋黑市弊端未解的狀況下，認為灑錢就能解決問題，無疑是飲鴆止渴的短視作法。

巢運強調，短期加碼撒錢無法持續，也非解決高房價居住問題的萬靈丹。就租屋面向，真正要優先解決的是租屋供給不足與租屋黑市亂象，比起在選前毫無規劃地大撒300億，政府更應該做的是下定決心推動租屋市場改革，才是正本清源之道。

租金補貼 租屋 社會住宅

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