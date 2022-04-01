職場爸媽蠟燭兩頭燒 逾六成覺得台灣職場環境不友善

若有子女，上班族最希望企業提供的生養育福利是什麼呢？根據yes123求職網今（1）日公布的「勞工婚育計畫調查」顯示，在可複選情況下，前五名分別為：「生育獎勵金」(43.2%)、「配合小孩作息，彈性工時」(41.6%)、「每月固定的育兒津貼」(38.2%)，以及「員工專屬的托育機構」(35.5%)、「育嬰期間在家上班」(29.3%)。

此外，在職涯規劃方面，如果有了小孩以後，自己會增加哪些期望呢？在可複選情況下，調查結果主要依序有：「期待準時下班」(82.3%)、「期待加薪」(70.3%)、「期待工作地點離家近」(61.3%)、「期待工作穩定就好」(50.4%)。

職場爸媽除了工作外，還得同時兼顧到子女，蠟燭兩頭燒。根據yes123求職網調查就發現，高達八成七的父母認為，其實「沒有辦法兼顧」工作與小孩；其中甚至又有73.4%透露，因此「曾有轉職」的念頭。

該調查也顯示，職場爸媽自認目前「親子關係」：有75.1%算是「偏向疏離」；有24.9%算是「偏向親密」。難怪對於「職場爸媽」的角色扮演，自己平均打了51.1分，低於去年的52.8分，算是不及格，這顯示仍有努力改進的空間：其中11.6%自認拿「零分」；極少數的3.3%，仍自認有「一百分」。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，當生活中有了小孩後，雖然是「甜蜜的負擔」，職場爸媽們卻更擔心職場壓力、公務時間，是否讓家庭和事業失衡，甚至影響親子關係。

對於目前有小孩的勞工來說，台灣的職場環境又是如何呢？其中有超過半數，高達60.4%認為，對「職場爸媽」算是「不友善的」；這代表認為「友善的」，也佔了39.6%。

企業徵才時，又是怎麼看待職場爸媽呢？根據yes123求職網調查顯示，有47.6%的公司表示，對於應徵面試，「完全不考量」求職者是否結婚或者有小孩。不過仍有37.9%指出，「會同時考量求職者是否結婚與有小孩」；9.2%屬於「不考量求職者是否結婚，但會考量是否有小孩」；5.3%屬於「會考量求職者是否結婚，但不會考量是否有小孩」。

另外針對有小孩的求職者，31.6%的企業透露，「願意」提供較高的薪資水準；但大多數的公司，也就是68.4%仍屬於「不願意」。

不過，對於員工生小孩這件事，仍有高達七成七(77.2%)的公司表示，是「站在鼓勵的立場」。這些企業願意提供的補助或福利，在可複選情況下，主要依序有：「配合小孩作息，彈性工時」(53.2%)、「產假或陪產假延長」(50.3%)、「全薪產檢假或陪產檢假增加」(32.3%)，以及「可帶小孩上班」(30.8%)、「生育獎勵金」(25.1%)。

上述「勞工婚育計畫調查」，是由yes123求職網於2022年3月16日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共958份，信心水準為95%，誤差值為正負3.17%。