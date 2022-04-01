快訊

高雄小港區今早1910戶停電 是松鼠惹禍

家庭總月收入多少才能生養一個小孩？調查：10.5萬元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

兒童節與清明節即將來臨，對上班族來說，該如何面對養兒育女問題？根據yes123求職網今（1）日公布的「勞工婚育計畫調查」，目前沒有小孩的勞工有近七成八，未來會擔心無人「清明祭祖」，而探究勞工不想生小孩的主要原因，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(73.4%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(55.4%)，以及「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(37.9%)。

解讀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

因此楊宗斌認為，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。

儘管為了鼓勵民眾生育，不論中央或地方政府，都持續調高「育兒津貼」與「生育補助」，但對此仍有八成三的上班族表示，「不會因為」現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

此外，調查也發現，目前有小孩者，不論是否目前為雙薪，或有無長需輩需扶養照顧，對於目前生活，感到「財務吃緊」的比例，更高達了79.3%。除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到20歲，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均「至少」要存到631.4萬元；其中甚至有22%認為，要存到「1,000萬元(含)以上」。

若以「官方經常性薪資」4.4萬元估計，大概要不吃不喝12年，才有可能準備好這筆「生養育基金」。同時，調查也進一步發現，勞工朋友平均預估，家庭「總月收入」最少要達10.5萬元，才有能力「生養一個小孩」，約為經常性薪資44K的2.4倍。

觀察調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，想要準備好生養育基金，恐怕夫妻兩人都要就業，也就是「領雙薪」，同時持續進行投資理財計畫；另一方面，除了小孩外，如果還需要分神照顧銀髮族的長輩，可能導致身心壓力更為沉重。

楊宗斌進一步表示，加上職場競爭激烈，工作壓力大，以及工時過長，許多因素影響到生養育意願，除非任職的公司是「幸福企業」，能主動提供相關福利，藉以減輕經濟負擔，或者讓員工在上班時，不用常常分神於子女的事情。

上述「勞工婚育計畫調查」，是由yes123求職網於2022年3月16日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共958份，信心水準為95%，誤差值為正負3.17%。

求職 生育補助

延伸閱讀

打通南科西側瓶頸　國道8號「死亡路口」立體化約6年完工

青年勞工的夢幻職業？男首選工程師、女最愛社群小編

青貧族問題持續惡化 39歲以下青年勞工逾二成是零存族

《社內相親》金世正演繹上班族V.S華麗辣妹，氣質中長髮、個性挑染都駕馭！

相關新聞

租金補貼資格鬆綁 金額加碼1.2倍起

近來物價及租金雙漲，行政院昨宣布「三百億元中央擴大租金補貼專案」，堪稱國內租金補貼制度重大變革，租金補貼戶數將從目前十二...

基本工資漲定了？勞資達成共識：該怎麼做就怎麼做

勞動部今（31）日召開今年第1季基本工資小組會議，勞資雙方討論當前經濟情勢，皆認為今年物價上漲壓力大，但變數也大；針對明...

大潭電廠群聚衝擊供電?王美花:夏季夜間尖峰調度沒問題

桃園大潭電廠工程爆發移工群聚感染，是否影響未來用電高峰期供電，引發外界關注。經濟部長王美花今於立法院受訪時表示，今年夏天...

疫情帶動信用卡2大變化 「神卡」殞落、理財類信用卡崛起

新冠肺炎疫情持續長達兩年，民眾生活已逐漸習慣與疫情共存的新常態，宅在家之後網購也成了民眾習以為常的生活型態，連帶也更常使用信用卡在網上購物。信用卡市場受到這場疫情影響，出現了諸多改變，過去偏重海外消費的信用卡市場，變成以網購、外送、現金回饋為主流，加重銀行發卡成本，也連帶讓「神卡」殞落的比過去還要快，理財類信用卡卻也順勢崛起。

全球財經／中歐虛擬峰會登場 烏克蘭問題未解…投資協議難復活

布魯塞爾和北京周五（4月1日）舉行虛擬高峰會議，預期歐盟將向中國大陸施壓，要求對俄羅斯最近入侵烏克蘭保持中立。西方官員一直擔心中國在俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭中天平的傾斜程度。截至目前為止，中國大陸拒絕全面譴責俄羅斯入侵，並在聯合國安理會譴責莫斯科的決議投票中投下棄權票。

工輔法納管大限已過 全台估2,000家工廠未登記

《工廠管理輔導法》納管大限已過，經濟部中部辦公室昨（31）日表示，目前掌握最新的未納管工廠數量約2,000件，但因地方政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。