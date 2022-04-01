家庭總月收入多少才能生養一個小孩？調查：10.5萬元

兒童節與清明節即將來臨，對上班族來說，該如何面對養兒育女問題？根據yes123求職網今（1）日公布的「勞工婚育計畫調查」，目前沒有小孩的勞工有近七成八，未來會擔心無人「清明祭祖」，而探究勞工不想生小孩的主要原因，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(73.4%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(55.4%)，以及「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(37.9%)。

解讀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

因此楊宗斌認為，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。

儘管為了鼓勵民眾生育，不論中央或地方政府，都持續調高「育兒津貼」與「生育補助」，但對此仍有八成三的上班族表示，「不會因為」現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

此外，調查也發現，目前有小孩者，不論是否目前為雙薪，或有無長需輩需扶養照顧，對於目前生活，感到「財務吃緊」的比例，更高達了79.3%。除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到20歲，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均「至少」要存到631.4萬元；其中甚至有22%認為，要存到「1,000萬元(含)以上」。

若以「官方經常性薪資」4.4萬元估計，大概要不吃不喝12年，才有可能準備好這筆「生養育基金」。同時，調查也進一步發現，勞工朋友平均預估，家庭「總月收入」最少要達10.5萬元，才有能力「生養一個小孩」，約為經常性薪資44K的2.4倍。

觀察調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，想要準備好生養育基金，恐怕夫妻兩人都要就業，也就是「領雙薪」，同時持續進行投資理財計畫；另一方面，除了小孩外，如果還需要分神照顧銀髮族的長輩，可能導致身心壓力更為沉重。

楊宗斌進一步表示，加上職場競爭激烈，工作壓力大，以及工時過長，許多因素影響到生養育意願，除非任職的公司是「幸福企業」，能主動提供相關福利，藉以減輕經濟負擔，或者讓員工在上班時，不用常常分神於子女的事情。

上述「勞工婚育計畫調查」，是由yes123求職網於2022年3月16日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共958份，信心水準為95%，誤差值為正負3.17%。