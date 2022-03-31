瑞銀：數位化是未來發展的唯一道路 但資金風險也增加

數位化是趨勢，數位化轉型是目前流行的成長方式，但瑞銀集團行政總裁漢默斯（Ralph Hamers）指出，實際上，數位化遠遠不止於此，這是未來發展的唯一道路。

漢默斯舉例說，目前，中國大陸的服務業僅占經濟的約52%，但美國等國家的這一比例約為87%。因此，這一比例勢必將增長，並且空間很大。如果全球金融機構對新經濟領域的需求置之不理，不為滿足新經濟領域的需求而作出努力以改變業務和營運，就會失去現有客戶，並難以吸引潛在客戶。

一些顧問預測，在新冠疫情的影響下，到2024年，超過50%的資訊科技支出將直接用於數位化轉型和創新，高於2018年時的31%。漢默斯說，未來10年，我們可能會看到比之前100年更迅速、更廣泛的數位化轉型。

漢默斯說，在瑞銀，今日的客戶已經習慣了個人化相關的及時性且無縫連結的產品， 甚至有一大批新生代客戶已經不願以傳統方式互動，更喜歡通過數位平台獲取建議。開發數位管道將提供接觸新客戶的途徑。

然而，數位化創新不會一帆風順。漢默斯認為，數位化程度加深，意味網路安全和資料洩露風險增加。自疫情爆發以來，針對銀行和雲伺服器的網路攻擊大幅增加。

漢默斯指出，最近數個月，全球對某些產品的供應中斷，隨著地緣政治局勢愈來愈不穩定，這種情況可能只會更加嚴重。在同一辦公室的安全網路中工作的員工數量減少，企業需要強化網路，並採取更佳措施去保障網路安全，以確保家用網路和移動居家辦公設備得到覆蓋。

儘管如此，這也是個機會。通過投資新科技，企業可以在與客戶建立無縫互動的同時，更保護自己的業務。瑞銀分析師估計，亞太地區的網路安全支出將從230億美元上升至350-450億美元，愈來愈接近美國和全球的平均水準。

合規和監管將是另一個挑戰。瑞銀分析師發現，總體而言，加強監管會帶來三個趨勢。一，美國、歐盟和亞太地區的監管規則基本上是一致的，但亞太地區的執行較低。二， 在執行這些監管規則後，在全球範圍內相關補救措施也在推行。

三，在中國及愈來愈多亞洲其他國家，率先推出針對特定行業的規則和懲罰措施，以約束數位平台。漢默斯希望，隨著時間的推移，這將成為全球性規範。