瑞銀：數位化是未來發展的唯一道路 但資金風險也增加

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

數位化是趨勢，數位化轉型是目前流行的成長方式，但瑞銀集團行政總裁漢默斯（Ralph Hamers）指出，實際上，數位化遠遠不止於此，這是未來發展的唯一道路。

漢默斯舉例說，目前，中國大陸的服務業僅占經濟的約52%，但美國等國家的這一比例約為87%。因此，這一比例勢必將增長，並且空間很大。如果全球金融機構對新經濟領域的需求置之不理，不為滿足新經濟領域的需求而作出努力以改變業務和營運，就會失去現有客戶，並難以吸引潛在客戶。

一些顧問預測，在新冠疫情的影響下，到2024年，超過50%的資訊科技支出將直接用於數位化轉型和創新，高於2018年時的31%。漢默斯說，未來10年，我們可能會看到比之前100年更迅速、更廣泛的數位化轉型。

漢默斯說，在瑞銀，今日的客戶已經習慣了個人化相關的及時性且無縫連結的產品， 甚至有一大批新生代客戶已經不願以傳統方式互動，更喜歡通過數位平台獲取建議。開發數位管道將提供接觸新客戶的途徑。

然而，數位化創新不會一帆風順。漢默斯認為，數位化程度加深，意味網路安全和資料洩露風險增加。自疫情爆發以來，針對銀行和雲伺服器的網路攻擊大幅增加。

漢默斯指出，最近數個月，全球對某些產品的供應中斷，隨著地緣政治局勢愈來愈不穩定，這種情況可能只會更加嚴重。在同一辦公室的安全網路中工作的員工數量減少，企業需要強化網路，並採取更佳措施去保障網路安全，以確保家用網路和移動居家辦公設備得到覆蓋。

儘管如此，這也是個機會。通過投資新科技，企業可以在與客戶建立無縫互動的同時，更保護自己的業務。瑞銀分析師估計，亞太地區的網路安全支出將從230億美元上升至350-450億美元，愈來愈接近美國和全球的平均水準。

合規和監管將是另一個挑戰。瑞銀分析師發現，總體而言，加強監管會帶來三個趨勢。一，美國、歐盟和亞太地區的監管規則基本上是一致的，但亞太地區的執行較低。二， 在執行這些監管規則後，在全球範圍內相關補救措施也在推行。

三，在中國及愈來愈多亞洲其他國家，率先推出針對特定行業的規則和懲罰措施，以約束數位平台。漢默斯希望，隨著時間的推移，這將成為全球性規範。

瑞銀集團 美國

延伸閱讀

台中婚宴疫情一名婦人確診 匡列184人52人篩檢陰性

2025年綠電20%跳票 學者：經部應訂定長期規畫突破瓶頸

無煤時程、綠運輸目標在哪？ 環團提淨零路徑五大建言

因應缺工轉型農工大縣 嘉縣府推動銀髮族就業

相關新聞

基本工資漲定了？勞資達成共識：該怎麼做就怎麼做

勞動部今（31）日召開今年第1季基本工資小組會議，勞資雙方討論當前經濟情勢，皆認為今年物價上漲壓力大，但變數也大；針對明...

沃源大彰化東南西南首支風機 31日清晨成功安裝

沃旭能源今（31）日分享台灣目前最大規模的離岸風場、900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場最新進度，在疫情等種種挑...

政院砸300億助租屋族 民團批政治買票

政府針對單身青年、新婚夫妻、育兒或經濟弱勢家庭的租金補貼將加碼，頂樓加蓋租屋族也能申請補助！行政院通過擴大租金補助專案，經費從每年57億調升到300億。

農地工廠納管成績公布 1600家違規違章優先查處

農地違章工廠納管申請在3月19日已經截止，經濟部中部辦公室今（31）日召開記者會公布成果，據統計，共有4.04萬件納管申...

沃旭能源大彰化風場 首座風機今凌晨完成安裝

丹麥商沃旭能源今（31）日宣布，今天上午已完成大彰化東南及西南風場首座風機，並強調雖然去年因天氣及新冠肺炎受到影響，但仍...

300億元租金補貼專案有啥料？ 蘇貞昌一張圖說分明

行政院長蘇貞昌今（31）日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，並在一張圖簡單說明本次專案的重點內容，包括放寬申請門檻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。