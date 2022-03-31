晨星：中國貨幣周期與美國等背道而馳 提升陸股價值

晨星發布報告指出，在近期的拋售潮之後，中國需求放緩所帶來的風險在很大的程度上已反映在市場上。中國政府的表態支持對於股市有正面影響，寬鬆政策也即將推出。值得注意的是，有關監管方面的疑慮也已開始緩和。

報告指出，中國的貨幣周期與美國等其他全球經濟體的貨幣周期背道而馳，有助於提高中國證券的吸引力，尤其是在監管風險降低的情況下。由於騰訊、阿里巴巴和百度的部分業務被北京政府視為敏感業務，因此這些企業更有可能會選擇以香港上市為主，並放棄在美國掛牌的機會。

晨星認為，當前主要的風險在於，如果俄烏戰爭持續，則可能會導致更高的通貨膨脹率，通膨時間也可能拉長，並引發其他地緣政治問題，尤其是與俄羅斯有業務往來的企業，最終可能會面臨列入美國政府實體黑名單的命運。

晨星分析，俄烏戰爭如果曠日持久，會為中國股市帶來風險，就是與俄羅斯有業務往來的中國企業面臨潛在制裁，更嚴重的還有通膨問題。儘管中國在某種程度上能藉由定價機制來抑制能源成本上漲，但這仍非長久之計。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子 （Lorraine Tan）表示，對於願意承受目前股市波動的投資者來說，有些股票是被低估了。不過，晨星認為，選擇避險系數較高的股票仍然至關重要。

晨星看好 15 檔首選香港/中國股，這些股票較不受地緣政治風險的影響，五年平均獲利成長更具吸引力，估值也深具潛力。