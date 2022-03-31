沃源大彰化東南西南首支風機 31日清晨成功安裝

沃旭能源今（31）日分享台灣目前最大規模的離岸風場、900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場最新進度，在疫情等種種挑戰下，風場海上工程仍如期推動，今晨首支風機成功安裝。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，在疫情、氣候等種種挑戰下，從2021年3月起展開大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，在大部分風場已停止施工時，沃旭仍把握每個氣候窗，從去年底至今，已經安裝兩座海上變電站、超過50%水下基樁以及1/4的水下基礎、兩座陸上變電站成功併連台電，並在今日清晨完成首支風機安裝。從2018年獲配900MW併網容量到首支風機成功安裝，僅花了不到四年的時間。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長傅俐達（Frida Persson）指出，冬季海上施工的困難度因為疫情和相關管制更加地複雜，在與台灣和國際供應商的共同努力下，如期完成333支水下基樁、以及111座管架式水下基礎的生產。在地組裝的風機機艙以及在地生產的風機塔架，也已運抵台中港碼頭暨後線土地進行存放和預組裝。

汪欣潔指出，沃旭除了參與示範風場海洋風電投資持股35%，在潛力場址的遴選及競標階段取得大彰化東南、西南及西北總共1.82GW裝置容量，在區塊開發階段也有5.7GW開發容量，包括旭風1、2、3號和沃能1、2號。

沃旭能源台灣專案開發總監高傳勝表示，今年3月初通過環保署環評大會審查的負壓沉箱式水下基礎（Suction Bucket Foundation, SBJ），即是一項對環境友善的水下基礎技術，幾乎無水下噪音的施工工法，對於鯨豚和海洋哺乳類動物之影響能夠減至最低。這在前陣子旭風2、3號的環評初審中，也獲得環評委員的肯定。

同時，為響應淨零排放，沃旭表示，目標在2023年將完全達到零燃煤使用，2025年在能源生產及營運過程達到碳中和，2040年達成供應鏈淨零排放目標。