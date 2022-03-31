四大抗通膨工具比一比 法人：這個成本低且分散風險

美國通貨膨脹率創40年新高，其他國家的通膨也持續上揚。法人指出，要善選投資工具，避免讓錢變薄。在主要投資工具中，「定期定額」成本低，且能分散風險，變現也容易，用小錢就能立大功。

通膨這場風暴正席捲全世界，摩根投信指出，萬物齊漲不但吃掉購買力、讓錢變薄，更讓荷包面臨前所未有的縮水危機。最有效的抗通膨法是避免滿手現金、增加投資部位。

摩根投信指出，股票、黃金、房地產等，都是常見的抗通膨利器。不過，要能成功抗通膨，必須選對標的、挑對進場時機，資金門檻與風險都比較高。投資股票必須挑對績優股並且低買高賣，房地產也必須挑對標的。相較之下，定期定額投資基金，不但是「小資族」擺脫通膨、累積財富的神隊友，更是「有資族」避免資產縮水的絕佳戰友。

摩根投信分析，透過定期定額，能強迫扣款紀律投資，在市場高檔時買較少單位數，下跌時買較多單位數，久而久之就能攤低持有成本，持續參與投資市場的成長機會。定期定額因為資金壓力較輕，投資風險較分散，投資範疇較廣，常被譽為「無痛版抗通膨神器」。

至於該選哪些基金來定期定額對抗通膨？法人普遍看好成長性佳的股票基金、科技基金是不錯選擇，特別是台股基金，更是多家投信力推標的。另外，兼具成長與收益的全球型基金也可以考慮。