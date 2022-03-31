農地工廠納管成績公布 1600家違規違章優先查處

農地違章工廠納管申請在3月19日已經截止，經濟部中部辦公室今（31）日召開記者會公布成果，據統計，共有4.04萬件納管申請案。中辦表示，未登記工廠中，已列出有違規紀錄的1667家，請各地方政府優先查處。

依據「工廠管理輔導法」，2016年5月20日前的低污染未登記工廠，在今年3月19日前可以申請納管，之後依照程序在通過審查後，有機會申辦特定工廠登記「合法化」。由於適逢週末，申請截止日順延至21日，截止日前申請量爆量，最後一日湧入4000多件。中辦主任郭坤明指出，目前已有47家完成一般工廠登記、7392家已申辦特登，另有3.3萬家已遞交納管申請。

郭坤明表示，這些申請納管的工廠中，有部分不在原本的清冊上；他說，中辦的未登記工廠清冊，是透過內政部、農委會的圖資比對列出，有些申請案實際上也可能不在「工輔法」納管範圍，因此「應申請而未申請」的數字會失真。但若光看清冊與申請量數字，至少有2000家工廠未提出申請，準確的未申請數量要在4月底重新盤點後才會出爐。

應申請而未申請納管者，中辦指出，4月起將會請地方政府發函，進入違反「工輔法」處分程序查處，若確實屬於「工輔法」列管範圍，將勒令停工或斷水斷電，若非「工輔法」列管範圍，則將由內政部以「土地法」、「建管法」處分。

同時，中辦經比對環保署、勞動部、消防署資料，列出過去3年有違規紀錄或遭檢舉的「優先查處」疑似未登記工廠共1667家，將優先處理。

外界擔心申請納管的農地工廠中，可能會有污染大戶、工安不良記錄等劣質工廠「混入」、進而合法化，郭坤明強調，遞交申請後，地方政府在確認資格後，還會進行計畫審查，邀集環保、消防等機關組成聯合小組審查，且申請者須在一年內繳交環保、消防、水利、水保等改善計畫，不是一定會過關。以取得特登卻仍發生重大污染、工安事故，依法也有退場機制，得廢止特登等。