政院砸300億助租屋族 民團批政治買票

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】政府針對單身青年、新婚夫妻、育兒或經濟弱勢家庭的租金補貼將加碼，頂樓加蓋租屋族也能申請補助！行政院通過擴大租金補助專案，經費從每年57億調升到300億。此外，房東租金所得免稅額也將提高到每月1.5萬元。對此，巢運指出，此專案本質上只是選舉的政治買票。政府真正應著力的是擴大租屋供給與租賃交易透明，才有意義。

放寬補助到50萬戶

行政院31日通過擴大租金補貼方案，放寬申請資格，從原本承租住宅僅限合法住宅，擴充到「未保存登記建物承租戶」也可申請，如頂樓加蓋租屋族，讓戶數提升為50萬戶。此外，對單身青年、新婚夫妻、育兒家庭與經濟弱勢祭出加碼優惠，最高加碼可達1.8倍。

內政部次長花敬群指出，以新北市市區補貼金額為例，未滿35歲的社會新鮮人若成功申請租金補貼，能從原本2400元，加碼變成2880元；而2年內新婚家庭租金補貼原為4000元，未來將變為5200元；育有3名以上未成年子女的家庭則享最高1.8倍的加碼，預計可獲得7200元的租金補貼。

行政院長蘇貞昌也表示，「過去一定要買房子才算是成就，如果讓民眾能夠在政府的補助下安心租屋，也是一個不錯的轉變。」他也說，自己過去也曾是「租屋族」，所以他清楚知道民眾的辛苦與負擔。

提高房東免稅額

內政部表示，近來主要都會區住宅租金上漲與近期物價上升，讓租屋家庭負擔加重。而台灣去年經濟成長創11年來新高，盼國內民眾也能共享成果，並祭出「戶數加碼」與「金額加碼」的租金補貼，來減輕年輕家庭、弱勢家庭的租屋負擔。

行政院承諾，這項專案的300億元經費將完全由中央負擔，規劃由內政部營建署直接接受民眾申請，現已著手設計更為便捷的網路申請系統，預計7月受理新戶只要上傳租約、存摺封面就能申請，而舊有補貼戶則會自動帶入。

另為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，住宅法已完成修法，將房東租金所得免稅額提高至每房每月1.5萬元，房屋稅與地價稅的稅率比照自用住宅，減輕房東的稅賦負擔，與政府共同協助租屋家庭。

炒短線的買票行為

然而，巢運指出，2022年內政部住宅基金的現金流入僅77.8億元，但住宅基金仍需支應租金補助、包租代管、社會住宅等業務，即便不計本次300億租補專案，每年也約有25億的赤字。因此，就財務層面觀之，300億租補專案絕對不是可持續的長期補貼政策。

巢運強調，短期加碼撒錢並非長久之計，更迴避了長年以來租屋黑市的問題，並非解決高房價問題的萬靈丹。就租屋面向，真正要優先解決的是「租屋供給不足」與「租屋黑市亂象」，比起在選前毫無規劃地大撒300億進行政治買票，政府更應該做的是下定決心推動租屋市場改革，才是正本之道。

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