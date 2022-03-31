基本工資漲定了？勞資達成共識：該怎麼做就怎麼做

勞動部今（31）日召開今年第1季基本工資小組會議，勞資雙方討論當前經濟情勢，皆認為今年物價上漲壓力大，但變數也大；針對明年基本工資調幅，勞資雙方同意，待今年第3季再作決定，「該怎麼做就怎麼做」。外界預期，基本工資持續朝調升方向走。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛會後轉述，消費者物價指數（CPI）是討論重點，勞資雙方認為，今年物價上漲壓力大，但也有很多變數，包括：俄烏戰爭持續多久？原物料價格是否一直居高不下？而高通膨是否會拉低經濟成長率？此外，國內疫情再起，也會影響經濟情勢。

黃維琛說，勞資雙方都認為，今年國內外經濟情勢將波動很大，遠較去年情況，更難預測。勞資雙方並了解，按以往經驗，基本工資調升必相當程度考量物價情勢，惟因為變數大，現在談調幅仍言之過早，將等到第3季，依當時情勢，包括CPI及經濟成長來決定調幅。

至於調升基本工資是否會對高漲物價，造成推波助瀾效果，反而使物價更走高？對此，勞資雙方也認為，基本工資調升雖會增加廠商經營成本，但占各行各業經營成本比重很低，不致於因基本工資調升而影響物價。

有鑑於今年特殊經濟情勢，變數大、難預測，黃維琛說，勞資雙方皆肯定基本工資審議的功能，而非以一只公式就定調幅，在現行基本工資審議制度下，可以充分考量各種情勢，可以務實回應瞬息萬變的國內外經濟情勢。

資方代表在會中提及，目前國內產業接單仍暢旺，惟因航運關係，不論是訂貨或出貨排程都會受到影響；國發會日前發布「2050淨零路徑規劃」，確定會大幅增加廠商的成本。

此外，會中學者也提及，CPI、代表廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）、生產者物價指數（PPI）三者互有關聯，建議作進一步釐清。勞動部長許銘春當場採納，並裁示勞動部統計處於第2季基本工資工作小組會議專案報告。