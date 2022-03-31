快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

降低無形資產稅務爭議 財政部修正認定原則共三重點

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

企業從事併購，過去在無形資產價值認定上，常須與稅局交手，甚至僵持不下。財政部為促進徵納雙方更容易形成共識，近日重新發布商譽認定原則及證明文件解釋令，包含三大重點，希望讓審核趨向合理、一致，有效降低徵納雙方負擔。

三大重點包含：合理說明歷次評價形成意見之依據、新增「可辨認無形資產檢查表」、稽徵機關得審酌資料完備程度核實認列商譽。

所謂商譽，舉例而言，併購收購價為10億元，可辨認的有形資產、無形資產以及承擔債務，合計價值為7億元，多出來的3億元，就是常稱的商譽。

過去曾有業界人士形容，無形資產價值認定的稅務問題，是從事併購者心中永遠的痛，雖然商譽依法可攤銷，不過在認定無形資產時，實際與稅局協商過程，能夠認列攤提的金額，往往被大打折扣，過程迭有爭議，也不乏訴訟爭端。

財政部為精進相關作為，去年起就嘗試導入外部專家協助審議類似案件，並吸收各界意見，重新發布解釋令，說明營利事業列報商譽認定原則及證明文件。

首先，一個併購案可能從董事會開始，會歷經多次評價過程，若評價結果出現極大落差，企業應將原因說明清楚，也就是要合理說明形成意見之依據。

其次，這次修正發布的解釋令，也新增「可辨認無形資產檢查表」，包含客戶名單、合約、商標、網域名稱等常見客戶相關、行銷相關無形資產，都可透過表格一一核對認列條件、評價方式等，相對聚焦，稽徵雙方較容易取得共識。

最後，解釋令也新增文字，稽徵機關可審酌資料完備程度，核實認列商譽。換言之是在告訴國稅局，應以具體資料的完整度來審核，以達明確一致的標準。

為保障股東權益、增加併購彈性與效率，經濟部已提出《企業併購法》修法，其中增訂無形資產範圍，納入營業秘密，也明定財政部若在認定上有疑義，可洽經濟部徵詢意見。

而財政部除發布解釋令外，官員表示，也將發函給各區國稅局，若稽徵雙方對於併購案件的認定有歧見，稅局可將去識別化資料，提供給外部專家請求協助，重點是希望雙方不要僵持不下、曠日廢時。

併購 財政部 經濟部

延伸閱讀

財政部宣布 青安貸款利率加碼減半

超好康！7元購物中發票千萬大獎 他買1元塑膠袋獲200萬

斥資千億強化電網 經濟部預計4月底前提計畫項目

影／陳之漢未到三重館點交 忽必烈再控館長詆毀商譽

相關新聞

基本工資工作小組首次會議 談漲5%「言之過早」

勞動部今天下午舉行第一季基本工資工作小組會議，外界預期基本工資調漲會是此次會議討論的焦點。對此，參與會議的台大國發所兼任...

300億元租金補貼專案有啥料？ 蘇貞昌一張圖說分明

行政院長蘇貞昌今（31）日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，並在一張圖簡單說明本次專案的重點內容，包括放寬申請門檻...

4月天然氣僅電業用戶調漲10% 其餘持續凍漲

中油今（31）日宣布，依據政府核定的天然氣價格公式計算，2022年4月份國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，但為了配合...

財政部宣布 青安貸款利率加碼減半

財政部國庫署今天宣布，針對「青年安心成家購屋優惠貸款」（簡稱青安貸款），為減輕民眾購屋成家之資金負擔，青安貸款這次基準利...

全家開出第4千店緊追統一超 先搶當手機上的最大超商

緊追在超商龍頭7-ELEVEN之後，超商老二全家達到4000店里程碑，仍是全台第二大零售通路，但近年來全家不論是在創新、服務、聲量等，都隱隱壓過7-ELEVEN，在達到4000店之後，全家的下一步將放在虛實整合OMO（Online Merge Offline），同時這也是未來超商決戰的關鍵。

影／非法農地工廠不能拆除？郭坤明：工輔法只能斷水電

針對111年3月19日農地工廠納管期限截止，各地方政府執行農地未登記工廠查處與輔導情形，經濟部中部辦公室下午召開記者會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。