降低無形資產稅務爭議 財政部修正認定原則共三重點

企業從事併購，過去在無形資產價值認定上，常須與稅局交手，甚至僵持不下。財政部為促進徵納雙方更容易形成共識，近日重新發布商譽認定原則及證明文件解釋令，包含三大重點，希望讓審核趨向合理、一致，有效降低徵納雙方負擔。

三大重點包含：合理說明歷次評價形成意見之依據、新增「可辨認無形資產檢查表」、稽徵機關得審酌資料完備程度核實認列商譽。

所謂商譽，舉例而言，併購收購價為10億元，可辨認的有形資產、無形資產以及承擔債務，合計價值為7億元，多出來的3億元，就是常稱的商譽。

過去曾有業界人士形容，無形資產價值認定的稅務問題，是從事併購者心中永遠的痛，雖然商譽依法可攤銷，不過在認定無形資產時，實際與稅局協商過程，能夠認列攤提的金額，往往被大打折扣，過程迭有爭議，也不乏訴訟爭端。

財政部為精進相關作為，去年起就嘗試導入外部專家協助審議類似案件，並吸收各界意見，重新發布解釋令，說明營利事業列報商譽認定原則及證明文件。

首先，一個併購案可能從董事會開始，會歷經多次評價過程，若評價結果出現極大落差，企業應將原因說明清楚，也就是要合理說明形成意見之依據。

其次，這次修正發布的解釋令，也新增「可辨認無形資產檢查表」，包含客戶名單、合約、商標、網域名稱等常見客戶相關、行銷相關無形資產，都可透過表格一一核對認列條件、評價方式等，相對聚焦，稽徵雙方較容易取得共識。

最後，解釋令也新增文字，稽徵機關可審酌資料完備程度，核實認列商譽。換言之是在告訴國稅局，應以具體資料的完整度來審核，以達明確一致的標準。

為保障股東權益、增加併購彈性與效率，經濟部已提出《企業併購法》修法，其中增訂無形資產範圍，納入營業秘密，也明定財政部若在認定上有疑義，可洽經濟部徵詢意見。

而財政部除發布解釋令外，官員表示，也將發函給各區國稅局，若稽徵雙方對於併購案件的認定有歧見，稅局可將去識別化資料，提供給外部專家請求協助，重點是希望雙方不要僵持不下、曠日廢時。