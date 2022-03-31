沃旭能源大彰化風場 首座風機今凌晨完成安裝

丹麥商沃旭能源今（31）日宣布，今天上午已完成大彰化東南及西南風場首座風機，並強調雖然去年因天氣及新冠肺炎受到影響，但仍會在今年底前完成900MW（百萬瓦）的裝置容量。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源從2018年獲配900 MW併網容量到首支風機成功安裝，僅花了不到四年的時間，「這不僅是沃旭的成果，也是台灣值得驕傲的成就。」

沃旭能源去年底至今已安裝兩座海上變電站、超過五成水下基樁以及四分之一的水下基礎、兩座陸上變電站成功併聯台電，今日凌晨則完成第一座風機安裝，近期將會併網發電。但因去年遇上三級警戒及天候因素，讓沃旭能源去年底風場建置進度出現落後而必須申請展延。

對於今年如何趕上去年進度，汪欣潔受訪表示，希望在安全的期望下能夠盡早建造，但基樁須看天候安裝，部分套筒式水下基礎也須從南韓海運來台，因此考量到天候及船期等變因，難以說出確定日期，「只能說不斷優化，分秒必爭。」

第二階段潛力場址除了併網容量為900MW的大彰化東南及西南第一階段等風場要於今年底完工，沃旭能源仍有920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場將於2025年完工，總計1.82 GW（10億瓦）的裝置容量。

此外，第三階段區塊開發則規劃有大彰化東北風場、彰化外海的旭風一至三號、台中外海的沃能一、二號風場，未來在台灣離岸風電開發容量為5.7 GW（10億瓦），預料會成為台灣邁向2050淨零永續目標的助力。

沃旭能源表示，感謝台灣政府對於風場工進推動的協助以及疫情上守護台灣；沃旭能源也指出，目前仍舊有些邊境管制措施，增加風場建置時程，期盼隨著全球疫情穩定下來後，可以適度採取漸進式開放，讓離岸風電船舶及工作人員可以順利來台，讓風場工程更加順利。