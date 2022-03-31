快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

沃旭能源大彰化風場 首座風機今凌晨完成安裝

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場首支風機於3月31日安裝成功。沃旭能源提供
沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場首支風機於3月31日安裝成功。沃旭能源提供

丹麥商沃旭能源今（31）日宣布，今天上午已完成大彰化東南及西南風場首座風機，並強調雖然去年因天氣及新冠肺炎受到影響，但仍會在今年底前完成900MW（百萬瓦）的裝置容量。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源從2018年獲配900 MW併網容量到首支風機成功安裝，僅花了不到四年的時間，「這不僅是沃旭的成果，也是台灣值得驕傲的成就。」

沃旭能源去年底至今已安裝兩座海上變電站、超過五成水下基樁以及四分之一的水下基礎、兩座陸上變電站成功併聯台電，今日凌晨則完成第一座風機安裝，近期將會併網發電。但因去年遇上三級警戒及天候因素，讓沃旭能源去年底風場建置進度出現落後而必須申請展延。

對於今年如何趕上去年進度，汪欣潔受訪表示，希望在安全的期望下能夠盡早建造，但基樁須看天候安裝，部分套筒式水下基礎也須從南韓海運來台，因此考量到天候及船期等變因，難以說出確定日期，「只能說不斷優化，分秒必爭。」

第二階段潛力場址除了併網容量為900MW的大彰化東南及西南第一階段等風場要於今年底完工，沃旭能源仍有920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場將於2025年完工，總計1.82 GW（10億瓦）的裝置容量。

此外，第三階段區塊開發則規劃有大彰化東北風場、彰化外海的旭風一至三號、台中外海的沃能一、二號風場，未來在台灣離岸風電開發容量為5.7 GW（10億瓦），預料會成為台灣邁向2050淨零永續目標的助力。

沃旭能源表示，感謝台灣政府對於風場工進推動的協助以及疫情上守護台灣；沃旭能源也指出，目前仍舊有些邊境管制措施，增加風場建置時程，期盼隨著全球疫情穩定下來後，可以適度採取漸進式開放，讓離岸風電船舶及工作人員可以順利來台，讓風場工程更加順利。

離岸風電 疫情

延伸閱讀

彰化驚傳小六學童墜樓送醫 教育處：無關霸凌正釐清中

大甲媽遶境可進彰化縣府中庭？ 縣府公布3點措施

彰化一小六學童墜樓 送醫搶救中

彰化蟬聯整體閱讀力表現績優城市 與企業聯手紮根藝文

相關新聞

基本工資工作小組首次會議 談漲5%「言之過早」

勞動部今天下午舉行第一季基本工資工作小組會議，外界預期基本工資調漲會是此次會議討論的焦點。對此，參與會議的台大國發所兼任...

300億元租金補貼專案有啥料？ 蘇貞昌一張圖說分明

行政院長蘇貞昌今（31）日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，並在一張圖簡單說明本次專案的重點內容，包括放寬申請門檻...

4月天然氣僅電業用戶調漲10% 其餘持續凍漲

中油今（31）日宣布，依據政府核定的天然氣價格公式計算，2022年4月份國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，但為了配合...

財政部宣布 青安貸款利率加碼減半

財政部國庫署今天宣布，針對「青年安心成家購屋優惠貸款」（簡稱青安貸款），為減輕民眾購屋成家之資金負擔，青安貸款這次基準利...

全家開出第4千店緊追統一超 先搶當手機上的最大超商

緊追在超商龍頭7-ELEVEN之後，超商老二全家達到4000店里程碑，仍是全台第二大零售通路，但近年來全家不論是在創新、服務、聲量等，都隱隱壓過7-ELEVEN，在達到4000店之後，全家的下一步將放在虛實整合OMO（Online Merge Offline），同時這也是未來超商決戰的關鍵。

影／非法農地工廠不能拆除？郭坤明：工輔法只能斷水電

針對111年3月19日農地工廠納管期限截止，各地方政府執行農地未登記工廠查處與輔導情形，經濟部中部辦公室下午召開記者會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。